張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博

市場從5月大跌市中逐漸恢復正常，一些被過度拋售的板塊和股份都持續回升至較合理水平，昨日提及的內房股便繼續大升；市傳阿里即將遞交上市申請，港交所（0388）升近3%，而A股反彈，中資券商股亦強勢。5月大跌市，基金都被迫減持避險，但之後澳洲、印度先後減息，聯儲局又已經作好準備，當中國再度出手刺激經濟，利好不斷湧現，全球股市也出現連升勢頭，投資者又被迫追貨，形成市况急跌後又V彈。但要留意，美股基本上已回到高位，頗大程度反映了減息、甚至大幅減息的展望。如果本月G20會議的習特會沒有進展，貿易戰拖累經濟的憂慮重燃，股市很可能會再現沽壓。

G20倘無進展 料沽壓重臨

中央印發的《通知》仍有很多細節並不清楚，例如那些才算是符合條件的重大項目；允許將部分專項債券作為一定比例的項目資本金，當中的「部分」和「一定比例」究竟是多少；不得超越項目收益實際水平過度融資，又應該如何解讀等。就算不理會細節，分析員對於拉動基建規模的估算也有很大差距，最樂觀的是匯豐環球研究，以今年地方專項債券發行規模定在2.15萬億人民幣為基礎，估計若均作於資本項目，預料可帶來相當7.2萬億人民幣的潛在投資額度。

但要留意，今年專項債額度已完成了逾9000億元，同時專項債也有特定用途，並非都用於基建。七除八扣之後，可用於作為項目本金的額度約2000億元至4000億元左右。以較進取的20％或5倍槓桿率計算，理論上可拉動10,000億至20,000億元基建。但如上文所述，當中尚有很多不確定因素，這個估算還要打一定折扣。無論如何，對於基建投資一定有效果，但相對於經濟總量已達90萬億元的中國來說，短期刺激效果只會很微弱。基建股短期氣氛會有幫助，但是否真的可展持續升浪，不宜樂觀。

行業預測市盈率僅7倍

論值博率倒是基本因素良好的水泥股更佳。今年1至4月固定資產投資增長6.1%，當中廣義和狹義基建僅升3%和4.4%，反而房地產新增投資升11.9%，支撐起固投增長。由於總需求偏穩，今年水泥價格亦微升，以水泥價格指數作為參考，去年6月約處於143點，現在則為150點，升幅約5%。當基建需求轉強，疊加房地產投資表現續有好表現，則水泥價格有望進一步攀升，水泥股昨日升幅也相當大。

此外，4月份行業遭中央約談，警告企業不要聯合抬價，但踏入6月份山東、河南、山西、陝西等10個以上省市、2000多家水泥企業都正式進入錯峰停產季，顯示區域性合作不再被中央視為問題。以行業今年預測市盈率僅7倍左右，中央反壟斷的憂慮不再，又有基建加碼的刺激，板塊後市可看高一線，首選龍頭海螺（0914）。

[張兆聰 還看今朝]