Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2019年6月12日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過
屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注
推手「董事王」石禮謙 任職18上市公司
人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備
恐扯高拆息 銀行有加存息壓力
3銀行下周起可轉介年金
思考樂教育今起招股 入場費4727元
回應邊緣化 梁安琪：澳博持股無變
中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資
花旗：阿里料推升港交所純利
光大：港股全年有波幅無升幅
景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬
華泰GDR集資最多158億 滬倫通第一股
特朗普連環向聯儲局施壓 憧憬下月減息 美股早段先升後倒跌
亞馬遜品牌值24570億 全球最值錢
承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成
張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博
沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷
植耀輝﹕車股浴火重生未是時候
技術取勝﹕國航短線7至7.8元上落
雷蛇推能量飲品 為電競玩家而設
《清明上河圖3.0》進駐博覽館
劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢
周顯﹕中型股上巿 表現好極有限
湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人
陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成
御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣
深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬
灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂
上月三大辣稅近26億 按月跌12%
泰林舊址整幢物業標售 估價6億
倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000
下一篇
上一篇
技術取勝﹕國航短線7至7.8元上落
prev
next
【明報專訊】鞍鋼3.85元料有阻力（圖）
海底撈後市料挑戰31元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
上 / 下一篇新聞
指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過
屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注
推手「董事王」石禮謙 任職18上市公司
人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備
恐扯高拆息 銀行有加存息壓力
3銀行下周起可轉介年金
思考樂教育今起招股 入場費4727元
回應邊緣化 梁安琪：澳博持股無變
中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資
花旗：阿里料推升港交所純利
光大：港股全年有波幅無升幅
景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬
華泰GDR集資最多158億 滬倫通第一股
特朗普連環向聯儲局施壓 憧憬下月減息 美股早段先升後倒跌
亞馬遜品牌值24570億 全球最值錢
承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成
張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博
沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷
植耀輝﹕車股浴火重生未是時候
技術取勝﹕國航短線7至7.8元上落
雷蛇推能量飲品 為電競玩家而設
《清明上河圖3.0》進駐博覽館
劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢
周顯﹕中型股上巿 表現好極有限
湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人
陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成
御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣
深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬
灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂
上月三大辣稅近26億 按月跌12%
泰林舊址整幢物業標售 估價6億
倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000
指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過
屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注
推手「董事王」石禮謙 任職18上市公司
人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備
恐扯高拆息 銀行有加存息壓力
3銀行下周起可轉介年金
思考樂教育今起招股 入場費4727元
回應邊緣化 梁安琪：澳博持股無變
中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資
花旗：阿里料推升港交所純利
光大：港股全年有波幅無升幅
景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬
華泰GDR集資最多158億 滬倫通第一股
特朗普連環向聯儲局施壓 憧憬下月減息 美股早段先升後倒跌
亞馬遜品牌值24570億 全球最值錢
承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成
張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博
沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷
植耀輝﹕車股浴火重生未是時候
雷蛇推能量飲品 為電競玩家而設
《清明上河圖3.0》進駐博覽館
劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢
周顯﹕中型股上巿 表現好極有限
湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人
陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成
御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣
深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬
灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂
上月三大辣稅近26億 按月跌12%
泰林舊址整幢物業標售 估價6億
倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000
prev
next