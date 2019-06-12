經濟
植耀輝 焦點股

投資策略

下一篇 上一篇

植耀輝﹕車股浴火重生未是時候

【明報專訊】可能大家已對美國總統特朗普之「出位」言論聽到膩了，所以當他在接受訪問時提到「如國家主席習近平本月稍後時間（G20峰會）不與他會談，將對餘下價值3,250億美元中國進口產品加徵關稅」，市場未見太大反應。另外，眼見美國與墨西哥神奇地在極短時間達成協議，投資者或會對中美達成共識有所憧憬，不過筆者奉勸投資者不宜抱太大期望。

今日想先跟大家談談內地汽車行業。眾所周知，筆者一向看淡汽車板塊，所以對汽車股近年表現頹勢不感意外。最新公布之銷售數據反映行業情况依然嚴峻。吉利（0175）5月份汽車總銷售量按年及按月分別跌27%及13%，公司將銷售差歸咎「持續減低經銷商的總庫存所致」。根據中國汽車流通協會最新發布之調查顯示，5月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.65，同比升4%，環比則降18%。雖然庫存水平略有改善，但仍於警戒線以上。另外，由於6月汽車市場進入淡季，預期經銷商壓力將加大，銷售情况可能更差。至於下半年表現，不少大行預期在政策扶持下，行業有望走出谷底。發改委上周出台《推動重點消費品更新升級，暢通資源迴圈利用實施方案》（2019-2020），提出各地不得對新能源汽車實行限行、限購，此舉便被視為抵消早前「補貼退坡」政策之舉措。

內地採更嚴格排放標準 個別車企或無車賣

另一值得留意的是內地今年7月1日起將於全國15個省份及直轄市正式實施國家第六階段形式檢驗排放限值（國六排放標準），簡單而言是採取更嚴格之排放標準。規定沒有登上環保目錄之車型將不被允許上市銷售。問題在於現時並非所有車企均可生產附合國六標準之車型。所以個別車企或會「無車可賣」，但另一方面，受國五國六切換政策影響，經銷商清庫壓力亦增大，看來車企要「重生」現階段仍言之尚早，相關板塊暫仍不建議吸納。

（筆者並沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

相關字詞﹕吉利 汽車股

上 / 下一篇新聞

指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過
指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過
屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注
屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注
推手「董事王」石禮謙 任職18上市公司
推手「董事王」石禮謙 任職18上市公司
人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備
人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備
恐扯高拆息 銀行有加存息壓力
恐扯高拆息 銀行有加存息壓力
3銀行下周起可轉介年金
3銀行下周起可轉介年金
思考樂教育今起招股 入場費4727元
思考樂教育今起招股 入場費4727元
回應邊緣化 梁安琪：澳博持股無變
回應邊緣化 梁安琪：澳博持股無變
中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資
中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資
花旗：阿里料推升港交所純利
花旗：阿里料推升港交所純利
光大：港股全年有波幅無升幅
光大：港股全年有波幅無升幅
景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬
景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬
華泰GDR集資最多158億 滬倫通第一股
華泰GDR集資最多158億 滬倫通第一股
特朗普連環向聯儲局施壓 憧憬下月減息 美股早段先升後倒跌
特朗普連環向聯儲局施壓 憧憬下月減息 美股早段先升後倒跌
亞馬遜品牌值24570億 全球最值錢
亞馬遜品牌值24570億 全球最值錢
承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成
承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成
張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博
張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博
沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷
沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷
技術取勝﹕國航短線7至7.8元上落
技術取勝﹕國航短線7至7.8元上落
雷蛇推能量飲品 為電競玩家而設
雷蛇推能量飲品 為電競玩家而設
《清明上河圖3.0》進駐博覽館
《清明上河圖3.0》進駐博覽館
劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢
劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢
周顯﹕中型股上巿 表現好極有限
周顯﹕中型股上巿 表現好極有限
湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人
湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人
陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成
陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成
御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣
御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣
深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬
深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬
灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂
灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂
上月三大辣稅近26億 按月跌12%
上月三大辣稅近26億 按月跌12%
泰林舊址整幢物業標售 估價6億
泰林舊址整幢物業標售 估價6億
倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000
倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000