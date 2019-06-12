植耀輝﹕車股浴火重生未是時候

今日想先跟大家談談內地汽車行業。眾所周知，筆者一向看淡汽車板塊，所以對汽車股近年表現頹勢不感意外。最新公布之銷售數據反映行業情况依然嚴峻。吉利（0175）5月份汽車總銷售量按年及按月分別跌27%及13%，公司將銷售差歸咎「持續減低經銷商的總庫存所致」。根據中國汽車流通協會最新發布之調查顯示，5月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.65，同比升4%，環比則降18%。雖然庫存水平略有改善，但仍於警戒線以上。另外，由於6月汽車市場進入淡季，預期經銷商壓力將加大，銷售情况可能更差。至於下半年表現，不少大行預期在政策扶持下，行業有望走出谷底。發改委上周出台《推動重點消費品更新升級，暢通資源迴圈利用實施方案》（2019-2020），提出各地不得對新能源汽車實行限行、限購，此舉便被視為抵消早前「補貼退坡」政策之舉措。

內地採更嚴格排放標準 個別車企或無車賣

另一值得留意的是內地今年7月1日起將於全國15個省份及直轄市正式實施國家第六階段形式檢驗排放限值（國六排放標準），簡單而言是採取更嚴格之排放標準。規定沒有登上環保目錄之車型將不被允許上市銷售。問題在於現時並非所有車企均可生產附合國六標準之車型。所以個別車企或會「無車可賣」，但另一方面，受國五國六切換政策影響，經銷商清庫壓力亦增大，看來車企要「重生」現階段仍言之尚早，相關板塊暫仍不建議吸納。

（筆者並沒持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]