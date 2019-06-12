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沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷

【明報專訊】近期環球金融市場受地緣政治、經濟等因素影響，表現持續波動，筆者亦常聽到身邊親友抱怨錯過投資機會或出現投資虧損。股神巴菲特曾說過：「投資的第一條規則是永遠不要虧損；第二條是永遠記住第一條。」

然而，在現實中，能做到永遠不虧損的投資者可謂鳳毛麟角，巴菲特本人也不可能保證每筆投資都賺錢。筆者總結了個人投資者（指非專業全職從事投資的個人）常見的誤區，主要有以下幾個方面：

只看回報 漠視風險

（1）只注重收益，不明白風險真正含義。很多個人客戶投資時，不問涉及的風險有多大，只認購高回報的產品，結果出現不少投資失利案例。其實，收益與風險是投資中兩個最重要的考慮因素。收益容易量化，當然是愈高愈好。但對於風險，則相對抽象。風險是指虧概率？價格波幅？還是發生金融危機的可能？對非專業的投資者而言，風險較難量化，更不用說懂得如何有效分散、對冲或化解。即使很多投資文件標明是高風險的產品，但很多人總以為風險離自己很遠或者根本不懂也不想懂。正是這種對高收益的片面執着、對風險的模糊理解，導致出現投資虧損個案。

捕風捉影 迷信「內幕消息」

（2）部分個人投資者的一個顯著特點是熱中捕風捉影，搜集各種內幕消息。無論是社交媒體轉發的文章，還是朋友中的「投資專家」的貼士（Tips），統統奉為「明燈」。對於各類消息，「寧可多買，不要錯過」，哪怕自己也會懷疑這些消息的可信性，但總希望投資可以獲利。究其原因，這本質上是一種賭徒心理。實際上，個人投資者道聽塗說獲得的所謂「貼士」，往往在市場上已經流傳了好幾圈，如果按照此類消息投資，不排除會偶有斬獲，但更大可能是「螳螂捕蟬，黃雀在後」，最終招致損失。從專業角度，我們投資債券類產品就如同借錢予人，如果對借款人（公司）的實力不知底細，有可能就會「贏粒糖輸間廠」；投資股票則如同與人合伙開公司，同時自己又不管日常經營，放手讓管理層打理。假如我們對所投資的公司的特點和管理層水準和操守不甚了解，對公司所在行業的前景也不明瞭，僅憑一些貼士指引，選中一隻「牛股」的概率到底有多高？

人云亦云 投資不熟悉資產

（3）人類具社會群體的特徵，在羊群效應的影響下，個人的生活與行為往往受到其他人或社會輿論的影響。不管是近年來家長要求子女從幼稚園開始「贏在起跑線」，或是攀比結婚擺酒、拍攝婚紗照檔次，其實都是這種影響力的充分體現。

在投資决策過程中，個人的判斷亦容易受周圍環境影響。例如，僅因為聽朋友提及日本、東南亞房地產投資回報高，自己旅行時印象良好便做出海外置業决定，卻沒有深入研究當地的社會經濟狀况、稅務政策、人口趨勢等因素。

另一例子，在媒體上看到有人炒賣倫敦金、比特幣一夜暴富，自己也蠢蠢欲動，却沒有仔細了解其中的細節。所謂「隔行如隔山」，每項資產類別都有其特點和規則，無論宣傳和介紹再吸引，在投資中也需要堅守自己獨立的理性判斷。

俗話說，活到老，學到老。和學習一樣，投資也是一個終身的不斷積累過程，投資決策可能就是那麼一瞬間的事，但要做好決策，須做好事先和事後的「功課」。雖然這對大部分人而言，是一件很「苦悶」、很辛苦的事。個人的投資偏好也會因應人生階段而出現改變，但無論如何，堅持少犯錯誤，爭取不犯錯誤，持之以恆，必有所得。祝願讀者可以避開以上個人投資者常見的「雷區」，實現富足的生活。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]

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