承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成

【明報專訊】上周公布強勁的首季業績後，「人造肉第一股」Beyond Meat的股價周一最多升34.5%至186.43美元創新高。按此盤中高位計算，其股價較5月1日的25美元IPO發行價漲645%，市值超越梅西百貨（Macy's）、惠而浦（Whirlpool）、電單車名牌哈利（Harley-Davidson）等。Beyond Meat的IPO承銷商摩通的分析師戈德曼（Ken Goldman）昨開市前，將該股的評級由「增持」下調至「中性」，稱其股價過高，100億美元的市值相當於2020年預計銷售額的27倍，但強調降級純粹出於對估值的考慮。Beyond Meat股價昨早段應聲挫逾一成，在140美元水平徘徊。