經濟
國際金融
下一篇 上一篇

特朗普連環向聯儲局施壓 憧憬下月減息 美股早段先升後倒跌

【明報專訊】市場關注聯儲局於香港時間下周四（20日）凌晨公布議息結果之際，美國總統特朗普一連兩日「出口術」向聯儲局施壓，繼周一在受訪時批評「不減息」的聯儲局「非常具有破壞性」，讓中國在貿易談判中佔上風，至昨日又發推文抨擊聯儲局的利率過高又縮表。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期本月減息的概率不足兩成，不過7月很可能減息（見表）。摩通的分析指出，翻查歷史數據，倘聯儲局以為減息作為避免經濟轉弱的保險措施，通常可提振股市。

美國撤回向墨西哥加徵關稅的措施，加上市場憧憬聯儲局今夏減息，繼續有利市場情緒。美股早段向上，道指早段連續第7日上漲後倒跌。facebook股價早段升逾2％，其他FAANG強勢股早段同時上漲。福特（Ford）和通用汽車（GM）股價早段升逾1％。阿里巴巴準備回港上市，阿里股價早段再升逾3%。債息繼續反彈，美國10年期國債孳息率升至2.16厘。歐洲股市普遍向上。俄羅斯暗示支持油組延長減產，國際油價微升。

科技股做好 阿里早段升逾3%

美國昨公布的生產物價指數（PPI）按月僅升0.1%，幾乎沒有變動，反映美國通脹壓力不大。過去1年的PPI升幅，由2.2％放緩至1.8％。特朗普昨表示，美國有「非常低的通脹」，形容這是「美麗的東西」。特朗普又批評歐元等貨幣兌美元貶值，令美國處於非常不利的位置。

美PPI按月升0.1% 通脹壓力不大

根據聯儲局喜用的通脹指標，美國4月通脹率為1.5％，遠低於2％的通脹目標。聯儲局將於下周討論貨幣政策，聯儲局主席鮑威爾等官員近日被指釋出減息的信號。面對貿易戰加劇，美國經濟目前仍然穩健。摩通的分析表示，在1995和1998年美國經濟穩固增長之際，聯儲局採取了一些「 保險」性質的減息措施防範外圍的風險，令股市表現向好。市場正憧憬聯儲局在經濟轉弱前，放寬貨幣政策提振股市。

不過並非每次減息都有相同的作用，股市的反應取決於減息的理由。倘減息的原因是經濟增長放慢，這樣的減息對股市並非有利的條件，儘管在這背景下，性質近似債券的防守股票表現會相對較好。

摩通：4次減息周期 瑞郎表現最好

摩通又稱，在過去4次的減息周期，瑞郎是表現最好的貨幣。隨着美國國債孳息率下滑，瑞郎近期上漲。迹象顯示，美國減息會推動瑞郎升值的模式可能重演。

此外，環球經濟增長放慢也可能推動瑞郎加快上漲。不過高盛大唱反調，預期聯儲局今年內利率按兵不動。高盛指出，鮑威爾的言論沒有強烈的減息暗示，相信他是想安撫市場，表達聯儲局對貿易緊張形勢升級的關注。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過
指「社會矛盾」 高銀撻訂百億啟德地 獨立董事石禮謙提出 主席反對無阻通過
屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注
屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注
推手「董事王」石禮謙 任職18上市公司
推手「董事王」石禮謙 任職18上市公司
人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備
人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備
恐扯高拆息 銀行有加存息壓力
恐扯高拆息 銀行有加存息壓力
3銀行下周起可轉介年金
3銀行下周起可轉介年金
思考樂教育今起招股 入場費4727元
思考樂教育今起招股 入場費4727元
回應邊緣化 梁安琪：澳博持股無變
回應邊緣化 梁安琪：澳博持股無變
中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資
中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資
花旗：阿里料推升港交所純利
花旗：阿里料推升港交所純利
光大：港股全年有波幅無升幅
光大：港股全年有波幅無升幅
景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬
景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬
華泰GDR集資最多158億 滬倫通第一股
華泰GDR集資最多158億 滬倫通第一股
亞馬遜品牌值24570億 全球最值錢
亞馬遜品牌值24570億 全球最值錢
承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成
承銷商摩通降評級 Beyond Meat早段挫一成
張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博
張兆聰﹕固投增長勁 水泥股值博
沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷
沈華﹕走出個人投資常見誤區 避踩地雷
植耀輝﹕車股浴火重生未是時候
植耀輝﹕車股浴火重生未是時候
技術取勝﹕國航短線7至7.8元上落
技術取勝﹕國航短線7至7.8元上落
雷蛇推能量飲品 為電競玩家而設
雷蛇推能量飲品 為電競玩家而設
《清明上河圖3.0》進駐博覽館
《清明上河圖3.0》進駐博覽館
劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢
劉思明﹕重工股中聯重科顯強勢
周顯﹕中型股上巿 表現好極有限
周顯﹕中型股上巿 表現好極有限
湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人
湯文亮﹕綠色通道 害了沒打算上市的人
陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成
陳德豪﹕價殘國策股 隨時反彈逾兩成
御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣
御半山II折實1.51萬元 貼去年I期 上源折實1.24萬重推截擊 周內開賣
深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬
深水灣徑8號再售1伙 作價2.5億呎價6.9萬
灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂
灝景灣3房售1668萬 呎價1.94萬雙破頂
上月三大辣稅近26億 按月跌12%
上月三大辣稅近26億 按月跌12%
泰林舊址整幢物業標售 估價6億
泰林舊址整幢物業標售 估價6億
倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000
倘貿戰不惡化 中港股較美股值博 FSM：明年恒指看34000