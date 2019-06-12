特朗普連環向聯儲局施壓 憧憬下月減息 美股早段先升後倒跌

美國撤回向墨西哥加徵關稅的措施，加上市場憧憬聯儲局今夏減息，繼續有利市場情緒。美股早段向上，道指早段連續第7日上漲後倒跌。facebook股價早段升逾2％，其他FAANG強勢股早段同時上漲。福特（Ford）和通用汽車（GM）股價早段升逾1％。阿里巴巴準備回港上市，阿里股價早段再升逾3%。債息繼續反彈，美國10年期國債孳息率升至2.16厘。歐洲股市普遍向上。俄羅斯暗示支持油組延長減產，國際油價微升。

科技股做好 阿里早段升逾3%

美國昨公布的生產物價指數（PPI）按月僅升0.1%，幾乎沒有變動，反映美國通脹壓力不大。過去1年的PPI升幅，由2.2％放緩至1.8％。特朗普昨表示，美國有「非常低的通脹」，形容這是「美麗的東西」。特朗普又批評歐元等貨幣兌美元貶值，令美國處於非常不利的位置。

美PPI按月升0.1% 通脹壓力不大

根據聯儲局喜用的通脹指標，美國4月通脹率為1.5％，遠低於2％的通脹目標。聯儲局將於下周討論貨幣政策，聯儲局主席鮑威爾等官員近日被指釋出減息的信號。面對貿易戰加劇，美國經濟目前仍然穩健。摩通的分析表示，在1995和1998年美國經濟穩固增長之際，聯儲局採取了一些「 保險」性質的減息措施防範外圍的風險，令股市表現向好。市場正憧憬聯儲局在經濟轉弱前，放寬貨幣政策提振股市。

不過並非每次減息都有相同的作用，股市的反應取決於減息的理由。倘減息的原因是經濟增長放慢，這樣的減息對股市並非有利的條件，儘管在這背景下，性質近似債券的防守股票表現會相對較好。

摩通：4次減息周期 瑞郎表現最好

摩通又稱，在過去4次的減息周期，瑞郎是表現最好的貨幣。隨着美國國債孳息率下滑，瑞郎近期上漲。迹象顯示，美國減息會推動瑞郎升值的模式可能重演。

此外，環球經濟增長放慢也可能推動瑞郎加快上漲。不過高盛大唱反調，預期聯儲局今年內利率按兵不動。高盛指出，鮑威爾的言論沒有強烈的減息暗示，相信他是想安撫市場，表達聯儲局對貿易緊張形勢升級的關注。

（綜合報道）

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