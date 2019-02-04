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景百孚被英皇索償2.6億 近月屢傳財困 前日沽嘉年華套810萬

【明報專訊】英皇證券（0717）旗下英皇卓越信貸入稟法院，向內地商人、嘉年華國際（0966）主席景百孚索償。據法庭文件指出，英皇卓越信貸向景百孚提供的一筆2.5億元貸款，在去年3月底到期後景百孚仍未償還，故英皇卓越信貸向法院提出索償，包括連本帶息合共約2.6億元，以及從6月9日起至對方全數償還欠款期間，根據本金以年利率15厘計算之利息。

明報記者 陳惠恩

遭索償的景百孚為內地商人，目前控制3家本港上市公司，包括任嘉年華大股東兼主席、企展控股（1808）主席兼執董及仁天科技（0885）控股股東，持股45.79%。景百孚同為上交所上市的福建實達主席。

今年3月 持股多次被斬倉

不過，景百孚近期屢傳財困，今年3月份嘉年華股價急跌，先後多次遭券商斬倉，且令他押股貸款曝光；據聯交所的披露權益系統所示，景百孚周一（10日）以每股平均價0.0324元出售嘉年華國際近2.5億股，套現近810萬元，景百孚持股量由46.19%降至30.32%。嘉年華國際今年3月底亦指景氏被券商斬倉10.3億股或總股本4.35%，另據景百孚向董事會匯報，其斬倉後持有的35.97%股權當中，有32.9%或78.22億股亦已被抵押，當中4.36億股抵押予英皇證券，借得約6404萬元。景百孚於4月初辭任行政總裁，但保留主席一職。

4.36億股押予英皇 借6404萬

據內地《證券時報》指，福建實達近日亦因核心資產交易、大額計提商譽減值及流動性緊張等三大問題，上月23日收到上交所發出的年報詢問函。報道指，公司實際控制人為景百孚，持有2.42億股或38.84%，幾乎全部被凍結及質押。

本港商人莊惠滿同日亦入稟法院，向前稱冠輝集團的長城匯理（8315）前主席陳運逴索償1831萬元欠款。法庭文件未有列明具體借款日期及還款期限，僅指陳運逴在莊惠滿多次追討下，都未有還款。莊、陳兩人皆與GEM上市公司有關連。細價股無縫綠色（8150）早在2011年發生董事會爭拗，要求罷免「廉署剋星」林炳昌的董事職位。當時林炳昌透露，莊惠滿為無縫綠色的隱形股東；至於今次被追討的陳運逴是冠輝集團前主席兼執董，他去年4月已將冠輝集團轉手並辭任所有職務。

相關字詞﹕斬倉 嘉年華國際 上交所 細價股 入稟索償 英皇證券 港交所

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