經濟
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中央借專項債谷基建 相關股爆升 可視作重大項目資本金 分析：最高拉動1.4萬億投資

【明報專訊】中美貿易戰未有解決迹象，面對經濟數據放緩，中國國務院前晚發出通知，加強地方政府專項債券支持基建投資，資金可作為符合重大項目的資本金，另外亦列出3個項目為合法合規融資，不會認定為隱性債務問責。消息刺激基建、建材和機械股急升，分析認為，政策可推動新增基建投資4000億至1.4萬億元（人民幣，下同）。

明報記者 歐陽偉昉

專項債券資金過去只能用作基建項目的債務資金，現時則可用作符合條件的項目一部分股本，除了減少債務，資本擴大也可增加融資能力。資本金佔比不得超越項目收益實際水平，以免過度融資，這些項目主要是國家重點支持的鐵路、高速公路，和支持推進國家重大戰略的地方高速公路、供電、供氣項目。

3種融資豁免隱性債務責任

通知亦界定3個免除責任項目，除納入十三五規劃按規定完成審批的項目外，對發展改革部門牽頭的補短板重大項目，凡償債資金來源為經營性收入；以及金融機構支持存量隱性債務中，為必要的在建項目後續融資，若不新增隱性債務，均不會認定為隱性債務問責情形。

今年1月國務院常務會議要求，要在9月底前完成發行1.39萬億元地方政府專項債券，並加緊開展和準備重大項目，不過基建增速未有大幅增長，今年首4個月的基建投資按年只增4.4%，與首3個月相同，固定資產投資增速為6.1%，比首3個月放緩0.2個百分點。華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，目前專項債券餘額還有1.3萬億元，加上槓桿估計可增加新增基建投資4000億元至1.4萬億元，即額外增加基建投資2.2至7個百分點。

定1.39萬億專項債目標 多月未見效

消息刺激基建相關的股份大爆發（見表），中國中鐵（0390）升7.81%，機械股中聯重科（1157）升8.39%，建材股西部水泥（2233）升7.55%。花旗發表報告，雖然政策對增加基建投資未必有明顯作用，但顯示政府正推出逆周期措施提振經濟，如果中美在月底的G20峰會談判惡化，政府會增加基建投資步伐，屆時至年底的增速可達8%。該行認為基建股近價股份回落，是買入良機，首推中鐵、中國鐵建（1186）和中國建築（3311）。

恒指昨收報27,789點，升210點，重上250天線，4日累升約900點，大市成交916億元。蒙牛升3.2%，為升幅最大藍籌。第一上海首席策略師葉尚志指，5月累積2800點跌幅，在減息預期催化下開始反彈，昨日反彈勢頭仍在，預期至28,000點至28,400點水平會遇上阻力，之後則視乎貿易戰消息。

相關字詞﹕地方政府 專項債券 國務院 中國經濟 基建 固定資產投資 葉尚志 g20峰會 貿易戰

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