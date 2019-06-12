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思考樂教育今起招股 入場費4727元

【明報專訊】提供K-12課後教育服務的內地公司思考樂教育（1769）將於今日起公開招股，發行1.25億股，其中一成將於香港發售，招股價介乎3.64元至4.68元，集資約4.54億至5.84億元，每手1000股，入場費4727.16元。中信里昂為獨家保薦人。

集資最多5.84億元

思考樂教育董事會主席兼執行董事陳啟遠表示，此次集資的約50%將用作開設學習中心，並目標於3年內，集中於本部深圳、東莞、惠州、廣州等大灣區地點開設95間新學習中心；約30%用於提升教學質量，包括開發應用程式；另約20%用於翻新學習中心。

據招股書顯示，公司現有47.6%的全職教學員工已取得教師資格證，較行業平均水平的30%為高。對於有報道指公司過半數教師並未持有教師資格證，執行董事兼行政總裁齊明智表示，公司已積極籌備教師參與每年兩次的國家教師資格證考試，在這段過渡期間，將透過內部考試，以及大量招聘師範院校內和市面上持資格證的老師，彌補現存的教師資源缺口。

資格教師水平較同行高

首席財政官及公司秘書蘇偉恒稱，因總課時和平均課時收費均錄得增長，思考樂教育截至去年底的收入為4.93億元人民幣，較2017年上升31.2%。主席陳啟遠又相信，學費仍然有上行空間，如無意外將維持每年10%的增幅。截至去年底，公司總入讀學生人次為24.12萬。

相關字詞﹕補習社 內地教師資格 新股上市

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