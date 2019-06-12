3銀行下周起可轉介年金

劉應彬透露，去年的做法是銀行負責大部分的銷售程序，但今次的合作，銀行純粹是轉介角色，當銀行留意到客戶對年金產品有需求時，可對客戶進行簡單的產品介紹，並讓客戶填一份轉介表格，記下基本個人資料後，由年金公司負責一切後續工作，包括財務分析、利益說明及收款等。他認為這做法對銀行有好處，一方面年金公司仍有佣金給予銀行，另一方面這模式大大減輕銀行前線人員的工作量。對年金公司而言，可利用銀行廣闊的分行網絡及客戶基礎，讓更多人接觸到公共年金產品。他指出，現時亦有與其他銀行商討，希望日後可把轉介模式擴展至其他銀行。

推折扣後 保費收入按月增六成

他又透露，自去年底取消由銀行進行銷售的安排後，至今年5月底，年金公司自行處理了約1000宗申請個案，錄得8億元保費收入，即平均每一張保單80萬元。在上月初年金公司推出3項折扣優惠後，5月份新增申請212宗，涉及1.78億元保費收入，按月增60％。