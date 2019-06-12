人行港再發票據 離岸人幣挾升 同業拆息抽升 渣打：為G20做準備

明報記者 廖毅然

這是人行1個月內第二次預告會在香港發行票據，早在上月人行在港發行200億元（人民幣．下同）的央行票據後，便已預告短期內會再發行。昨日人行有更清晰的預告，表示為完善香港人民幣債券收益率曲線，中國人民銀行將於6月下旬在香港發行人民幣央行票據。不過當局未有披露發行規模、年期及確實發行日期。

渣打：若G20結果差 或增大規模

渣打中國宏觀策略部主管劉潔亦相信，是次票據是為G20會議後可能出現的波動而專門設計的。G20會議將在本月28及29日在日本福岡舉行，劉潔認為，人行未有提到月底發行票據的具體時間及規模，是留下彈性。雖然現時普遍相信人行是次發行票據的規模，會與前幾次一樣，即200億元，但若果會議結果較預期差，該行相信人行會增加發行規模，藉以令離岸人民幣的資金成本上升。

推高利率 增沽空人幣成本

去年11月人行首次在港發行央行票據，規模為200億元，年期分別為3個月及一年，各100億元。直至今年2月及5月，人行發行第二及第三批央行票據，規模及年期與第一次相同。由於5月新發的票據尚未到期，因此若月底再發一批票據，無論規模是多少，都會抽走新資金。市場一直相信，人行在港發行票據，令離岸人民幣流動性減少，從而推升利率，將增加沽空人民幣的成本。

人行在昨早8時半宣布6月底再發行央行票據，離岸人民幣匯價在同一時候直線拉升（見圖1），昨晚最高見6.9212，升226點子。在岸人民幣匯價最高見6.9012，升近300點子。離岸人民幣拆息昨日全線上升，隔夜拆息升至2.56厘，1個月拆息升至3.08厘。拆息曲線上升，相較一周前的拆息，短息尤其升得較快（見圖2）。金管局提供的人民幣流動資金安排，截至昨日4時使用了14.2億元，按日增加1.2倍。

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，雖然日前易綱暗示人民幣不一定要保7，但王良享相信這是長線而言，短期內則要先應付G20會議。人行選擇在此敏感時刻預告發行票據，相信是不希望人民幣在月底習特會前走弱得太多，令匯率成為其中一個議題。