經濟
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屢贏龍頭奪靚地 高銀財政惹關注

【明報專訊】高銀金融（0530）在本港不算是大型發展商，但近年先後多次出手擊敗龍頭發展商奪得靚地，連同今次撻訂的啟德跑道區4C區4號商業地皮，該公司過去3年多四度投得大型地皮，總金額近400億元。

3年投得4大型地皮 涉近400億

高銀首次投得香港官地，可追溯至2016年3月，以63.8億元投得何文田常盛街住宅地，項目可建樓面58.6萬方呎，涉及401伙，高銀金融主席潘蘇通昨日透露，項目快將推出市場。

2016年12月，高銀金融再投得港鐵（0066）何文田站1期項目，高銀曾公布，項目總發展成本為130億元，涉及面積約73.98萬方呎。去年4月，高銀以總作價124.03億元，向集團主席兼大股東潘蘇通出售上述兩個項目權益，意味該兩個項目均已改由潘蘇通持有。

去年11月，高銀再度出手，以89億元投得啟德跑道區4B區4號住宅地皮，以可建樓面57.47萬方呎計，折合每方呎樓面地價15,498元。高銀及潘蘇通旗下在港的3個住宅發展項目，總樓面涉逾190萬方呎。

曾抵押九龍灣商廈給長實

高銀近年多次投得地皮，但其財務狀况令市場關注。據集團中期業績，截至2018年12月底，集團在銀行及其他渠道的借貸額達176.2億元，由非控股股東提供的貸款為23億元，流動負債總額213.5億元，但現金及銀行結餘只得6112.8萬元。

高銀去年6月曾將旗下的九龍灣商廈高銀金融國際中心，抵押予長實（1113）借取高達102億元貸款，公司註冊署文件顯示，高銀提早於今年4月還清長實貸款，再將物業即時轉按予由德銀信託、發行金額68億元的債券。彭博資料顯示，該批債券本金金額為68億元，息率為3個月拆息加1.675厘，相當於年息率約3.74厘，每年需付息約2.54億元。

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