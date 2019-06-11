柏傲山車位首蝕讓 業主3年損手35萬

傲瀧車位300萬貴絕西貢

不過，土地註冊處又顯示，西貢傲瀧一個車位，上月以300萬元易手，料為西貢區內二手車位新高，原業主去年5月220萬元購入，持貨1年帳面獲利80萬元或36%。

上月車位732宗創9個月新高

另外，整體樓市氣氛暢旺，帶動車位成交量持續上升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年5月份整體住宅車位買賣合約（包括一手及二手）錄得732宗及14.39億元，宗數較4月份624宗上升17.3%， 金額較4月份19.07億元下跌24.6%。

住宅車位宗數連升兩個月共76.4%，5月份宗數更創下去年8月份873宗後9個月新高。

一手方面，5月份錄266宗及6.12億元，按月下跌7%及20.9%，成交連續2個月穩企260宗及6億元以上，反映發展商持續積極推售一手車位。

至於二手方面，5月份錄466宗及8.26億元，較4月份338宗及11.34億元上升37.9%及下跌27.1%。黃良昇又指，5月份量升價跌，主要是4月份有多宗大額登記，扣除大額成交後，5月份的金額按月則升42.8%。