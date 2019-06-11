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恒地耀東街舊樓申強拍 估值2.6億

【明報專訊】恒地（0012）李兆基退任主席後，集團仍積極併購舊樓，新近再就深水埗耀東街兩個項目遞交強拍申請，估值逾2.6億元。

土地審裁處資料顯示，恒地持有87.5%的深水埗耀東街1至2號，地盤面積2475方呎，現為一幢4層高的商住物業，1952年落成，樓齡67年，恒地尚欠一個住宅單位未能成功收購，故透過強拍統一業權發展，項目估值8400萬元。

另一宗強拍申請地點為耀東街9至14號，地盤面積7725方呎，同為3幢4層高商住物業，恒地平均持有87.5%業權，項目估值1.7892億元。

恒地持87.5%業權

上述兩宗強拍申請為今年第18及19宗申請，較去年同期13宗申請，增加46%。據恒地年報表示，上述收購項目橫跨3條街，分別為深水埗巴域街1至27號、南昌街202至220號、以及耀東街1至14號，其中巴域街21至27號、及耀東街3至6號舊樓已成功統一業權，預計整個項目將提供40.97萬方呎的商住樓面。

市建局恒安街項目中標價貴次標6%

另外，市建局以不記名方式公布觀塘恒安街重建項目的標價，入標價介乎4億至8.29億元，以最高可建樓面71,721方呎計，每方呎樓面地價5577至11,559元，而上述項目由麗展（0488）以8.83億元、每方呎樓面地價12,312元奪得項目，即較第二標高6.5%。

資料顯示，恒安街項目地盤面積為8500方呎，可建樓面逾7.1萬方呎（連同護老中心和其他政府設施面積），預計提供138伙。

駱克道物業標售 市值逾10億

此外，銅鑼灣兩幢相連物業，分別為駱克道454至456號（全幢）及駱克道458至460號（業權83.33%）物業，現委託高力國際招標，並於下月16日截標，物業市值料逾10億元。

高力國際資本市場及投資服務部高級董事郭振昌表示，是次兩幢物業合併後，地盤面積逾3675方呎，完成併購後可重建樓面達55,131方呎。

相關字詞﹕高力國際 恒安街重建項目 舊樓併購

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