嵐山不足200呎逼400萬 4年升1倍

此外，祥益地產經理黃慶德表示，屯門龍門居3座中層B室，實用面積592方呎，屬三房間隔，獲綠表客以500萬元購入，實呎8446元，成交價屬屋苑未補地價次高，與去年6月錄得的最高紀錄505萬元僅低1%。原業主1998年以87.7萬元（未補地價）購入，帳面獲利412.3萬元或4.7倍。

蝶翠峰兩房544萬 3年升五成

中原地產營業經理王勤學表示，元朗蝶翠峰12座低層H室，實用面積449方呎，屬兩房間隔，以543.8萬易手，實呎12,111元。原業主於2016年5月以363萬元購入單位，剛過3年額印期，鬆綁後帳面獲利180.8萬元或約五成。

元朗世宙1座中層D室，實用面積426方呎，以680萬元售出，實呎15,962元。原業主2015年12月500.6萬元購入，持貨3年多，帳面獲利179.4萬元或36%。

另「麻將館大王」石鑑輝家族近年積極投資物業，但一直多以購入為主，不過資料顯示，石鑑輝第三子石炳濂等人上月以3200萬元沽出佐敦嘉文花園一個單位，持貨15年帳面獲利2280萬元。

麻將館大王家族3200萬沽嘉文花園

土地註冊處資料顯示，上述單位為佐敦覺士道嘉文花園3座高層A單位，物業實用面積1018方呎，上月以3200萬元售出，實呎31,434元。資料顯示，單位由石炳濂等人於2004年以公司名義920萬元購入，持貨15年帳面獲利2280萬元，賺幅近2.5倍。

市場消息又稱，赤柱璧如花園低層單位，以3828萬元易手，實用面積1724方呎，實呎22,209元。原業主2013年3350萬元購入，帳面獲利478.8萬元或14%。