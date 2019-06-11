上月物業內部轉讓 創近兩年新高

錄502宗 連升3月

不少業主看好後市，透過內部轉讓自製首置身分，準備再添購物業時慳稅。

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，業主內部轉讓宗數和比率均逆市上升，反映該月投資情緒高漲；但隨着中美貿易摩擦加劇，股市出現明顯調整，業主對後市取態可能轉趨審慎，買家心態仍會較為觀望，相信本月二手註冊量將有較明顯回落，但預料仍會在4000宗以上水平。

業主「甩名」為入市準備

另外，市場上內部轉讓比率增加，拖低整體二手成交價。Q房網統計二手成交價，去除一次購入多個單位的成交，5月份非內部轉讓平均成交為940.1萬元，內部轉讓平均價為779.2萬元，是非內部轉讓的82.9%。市場上內部轉讓比率上升，拖低整體成交價升幅，若只計算非內部轉讓成交，平均價由845.5萬元升至940.1萬元，按月急升11.2%。