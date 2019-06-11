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上月物業內部轉讓 創近兩年新高

【明報專訊】部分業主「甩名」，以便用首置身分入市，令物業內部轉讓持續增加。土地註冊處顯示，5月份二手住宅買賣註冊量為5336宗，連續兩個月超過5000宗。二手成交宗數雖然按月微跌1.2%，但內部轉讓宗數上升。Q房網香港數據研究中心研究顯示，5月份錄得502宗內部轉讓個案，並連升3個月，按月再升3.29%，創2017年7月以來近兩年按月新高。內部轉讓佔整體二手成交的比率亦終止3個月跌勢，由4月份的8.6%升至9.3%，平均每11宗成交當中有1宗屬於內部轉讓。

錄502宗 連升3月

不少業主看好後市，透過內部轉讓自製首置身分，準備再添購物業時慳稅。

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，業主內部轉讓宗數和比率均逆市上升，反映該月投資情緒高漲；但隨着中美貿易摩擦加劇，股市出現明顯調整，業主對後市取態可能轉趨審慎，買家心態仍會較為觀望，相信本月二手註冊量將有較明顯回落，但預料仍會在4000宗以上水平。

業主「甩名」為入市準備

另外，市場上內部轉讓比率增加，拖低整體二手成交價。Q房網統計二手成交價，去除一次購入多個單位的成交，5月份非內部轉讓平均成交為940.1萬元，內部轉讓平均價為779.2萬元，是非內部轉讓的82.9%。市場上內部轉讓比率上升，拖低整體成交價升幅，若只計算非內部轉讓成交，平均價由845.5萬元升至940.1萬元，按月急升11.2%。

相關字詞﹕內部轉讓 甩名 二手成交

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