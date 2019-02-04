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新盤首10日僅250宗 按月跌八成 涉及17伙主要新盤特色戶 總值逾10億

【明報專訊】中美貿易戰形勢自上月中急劇惡化，加上近日未有全新焦點大盤登場，本月首10日新盤市場整體成交僅錄逾250宗，相對上月同期受將軍澳日出康城MONTARA、何文田瑧樺、大埔白石角海日灣II熱銷帶動勁錄約1500宗成交，成交量按月跌逾80%。不過，新盤特色戶及洋房仍具承接力，本月迄今錄約17宗此類物業成交，涉總值逾10億元。

明報記者 林可為

新盤成交市况於上月下旬轉趨淡靜，踏入本月，發展商均以銷售餘貨為主，綜合市場資訊，本月首10日整體一手成交量約250宗；若以單一樓盤計，以南豐日出康城LP6售出約86伙佔最多。可留意的是，地產建設商會提出的「終極招標新指引」、即實用面積753方呎或以上3房單位可作標售的新指引，於本月1日起落實生效。

據本報統計，市場上8個主要新盤，於本月上旬透過招標合共售出17個特色戶和洋房物業，涉總值逾10億元，且不乏創新高價成交。

富豪‧山峯本月沽3伙套逾2.8億

以百利保（0617）牽頭發展的沙田九肚富豪‧山峯為例，本月連售3伙特色戶、吸金約2.84億元，其中1座11樓SKY POOL Penthouse，成交價達1.12億元，以單位實用2659方呎計，實呎逾4.21萬元，成交價和呎價均創項目新高。

嘉匯本月連售4伙特色戶

至於最新錄得的一手特色戶成交，為嘉華（0173）啟德嘉匯，屋苑低座第5座6樓A室頂層連天台單位（連車位），以6412萬元售出，以實用面積1832方呎計（另連平台和天台），實呎3.5萬元。嘉匯自2017年初推出至今累售894伙，項目低座單位已全數沽清，現尚餘高座6個頂層複式單位待售。

事實上， 嘉匯本月連售4伙低座或複式特色戶，吸金約2.77億元。

御半山II期最快今日開價

億京大埔白石角海日灣，昨亦透過招標售出2伙，為該盤本月首宗成交，其中Court A第1座6樓實用1575方呎D室，成交價2602.8萬元、實呎1.65萬元；另Court C第2座17樓實用549方呎連天台特色戶，成交價1038.1萬元、實呎1.89萬元。新地（0016）元朗Grand YOHO第2期，透過招標以2026.24萬元，售出8座46樓F室，單位實用907方呎、屬4房連儲物房標準戶，實呎2.23萬元。

喇沙利道晟林今向傳媒開放示位

全新盤銷售部署方面，內房福晟國際（0627）持有的喇沙利道晟林，今首度向傳媒開放現樓示範單位。另新地上周已上載樓書的屯門御半山II期，今日亦公布最新部署，並有機會開價。

相關字詞﹕富豪‧山峯 嘉匯 終極招標新指引 地產建設商會 中美貿易戰

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