湯文亮﹕是朋友抑或再見亦是朋友

廢話講完，昨日股市開市，一般人以為會大跌，誰不知竟然大升，因為在過去一個星期，大家都受到遊行所困擾，並沒有理會世界大事，美股已經連續升了一個星期，而且每日都有不俗升幅，但港股依然故我。到遊行完畢，大家才發覺港股與美股脫了節，於是追落後，這亦是港股昨日大升的原因，並不是什麼國家隊救市，如果是國家隊出手，應該是沽貨不是買貨。

習特G20會議成焦點

遊行完畢，有人返到屋企睇番這幾日的報道，原來國家主席習近平與美國總統特朗普曾經一起「唱歌」，歌名叫《朋友》，而實際上這首歌特朗普經常會唱，但習主席則第一次承認當特朗普是朋友，而且你中有我，我中有你，每年雙方有超過400萬人往返，又如何與對方撇清關係。如果大家是朋友，就萬事好商量，美國方面可能已經有消息知道在今個月下旬之G20會議，中美貿易戰可能會出現突破進展，所以美股連升一個星期，這亦是港股昨日急起直追的原因。

有人擔心投資者太樂觀，習主席與特朗普會面時不是唱《朋友》，而是唱《再見亦是朋友》，如果真的是這樣就大鑊了，即是代表兩位大哥傾唔掂數，好似特金會一樣拍枱離場，如果有機會再見才是朋友。不過，我相信習主席伸出橄欖枝，代表雙方的分歧減少，即使進展不大，但最低限度唔會惡化，雙方不會拍枱離場。現在全世界都關注在G20時習主席與特朗普會唱什麼歌曲，是《朋友》抑或是《再見亦是朋友》。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]