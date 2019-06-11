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湯文亮 敢說反話

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湯文亮﹕是朋友抑或再見亦是朋友

【明報專訊】上星期大家都關心反《逃犯條例》修訂遊行，究竟有幾多人會參加，主辦單位當然希望可以做到毛澤東話「百萬雄師過大江」。其實百萬這個數字是相當抽象，歷史上，曹操「發水」最少，赤壁之戰以83萬大軍號稱百萬；而苻堅在淝水之戰時亦號稱百萬，最後被謝家軍以8萬人打敗，其實，苻堅當時只有50萬大軍，而且是從不同部落集結而成，大多數只是作壁上觀，嫡系的作戰部隊與謝家軍差不多，歷史就話謝安謝玄以8萬軍隊擊敗苻堅的百萬雄師。

廢話講完，昨日股市開市，一般人以為會大跌，誰不知竟然大升，因為在過去一個星期，大家都受到遊行所困擾，並沒有理會世界大事，美股已經連續升了一個星期，而且每日都有不俗升幅，但港股依然故我。到遊行完畢，大家才發覺港股與美股脫了節，於是追落後，這亦是港股昨日大升的原因，並不是什麼國家隊救市，如果是國家隊出手，應該是沽貨不是買貨。

習特G20會議成焦點

遊行完畢，有人返到屋企睇番這幾日的報道，原來國家主席習近平與美國總統特朗普曾經一起「唱歌」，歌名叫《朋友》，而實際上這首歌特朗普經常會唱，但習主席則第一次承認當特朗普是朋友，而且你中有我，我中有你，每年雙方有超過400萬人往返，又如何與對方撇清關係。如果大家是朋友，就萬事好商量，美國方面可能已經有消息知道在今個月下旬之G20會議，中美貿易戰可能會出現突破進展，所以美股連升一個星期，這亦是港股昨日急起直追的原因。

有人擔心投資者太樂觀，習主席與特朗普會面時不是唱《朋友》，而是唱《再見亦是朋友》，如果真的是這樣就大鑊了，即是代表兩位大哥傾唔掂數，好似特金會一樣拍枱離場，如果有機會再見才是朋友。不過，我相信習主席伸出橄欖枝，代表雙方的分歧減少，即使進展不大，但最低限度唔會惡化，雙方不會拍枱離場。現在全世界都關注在G20時習主席與特朗普會唱什麼歌曲，是《朋友》抑或是《再見亦是朋友》。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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