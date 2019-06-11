官方管控預期 人幣或跌穿7算 分析：中港股債樓市將受影響

MUFG亞洲金融市場部環球市場研究東亞區主管陳仲華表示，中央最擔心人民幣最大問題是貨幣貶值導致資金流出。人民幣如果走弱，勢必影響中資股的估值，內地和香港的金融市場無可避免將受到很大影響，從股市到債市，從房地產到進出口，均難免被波及。但他相信美國在2020年首季有機會減息，美元會有壓力。

MUFG：美明年首季減息 美元有壓力

上周美元指數進一步回落至96.68，背後原因主要有兩個：第一，美國5月非農就業報告遠遜於預期，令市場對美國聯儲局減息期預期進一步升溫。5月非農就業人數僅增長7.5萬人，遠低於預期的17.5萬人，平均時薪同比增速亦由3.2%下滑至3.1%。第二，上周歐洲央行立場不如預期鴿派，因此打擊市場對歐央行降息的預期。歐美政策分歧收窄的憧憬，帶動歐元上漲，並導致美元回落。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，美匯指數短期內不會跌破95至98區間。一方面，如今全球經濟同步轉弱，意味着其他主要貨幣反彈動能有限。另一方面，若聯儲局最終降息計劃不如預期，美債收益率和美元皆可能反彈。

華僑永亨：中間價定價 預示政策調整

他表示，易綱在彭博的採訪回應人民幣有沒有紅線時說，沒有哪個數字比另一個數字重要。市場普遍將他的話解讀為人民幣不會有紅線。人行前行長周小川早前也表示過類似的觀點，兩位行長相似的觀點大大加劇了人民幣破7的預期。不過，在G20會議前，中國可能會繼續通過控制中間價來減緩人民幣貶值幅度。本周市場將重點關注人民幣中間價定價，來判定是否有任何政策的調整。

目前市場聚焦聯儲局減息可能性，致美元承壓。月底中美元首可能會面前，央行也可能繼續維穩。因此，美元兌人民幣料維持在6.9至6.95區間內。不過，若美元反彈或中美貿易談判破裂，人民幣仍存在破7的風險。

花旗發表報告稱，中美再度互相加徵關稅，人民幣貶值有機會重現，而人行或會更願意讓人民幣下跌，抵消關稅對中國出口的影響。

花旗：中美互加徵關稅 人行或願人幣跌

貿易戰進一步升溫，美元兌在岸人民幣則有機會升至7算，惟7算仍屬人行要捍衛的重要心理關口，當局或會於7算水平附近干預。若中國所有出口均被美國加徵關稅，美元在岸人民幣或升穿7算。

人民幣走勢偏軟，對澳元也有壓力，澳洲第一季經濟增長放緩至10年來最低，澳洲第一季國內生產總值（GDP）較前季增長0.4%，是去年第四季增幅的兩倍，但略低於預估的增長0.5%。

然而，第一季GDP同比增長1.8%，遠低於長期均值3.5%，且為金融危機以來的最低增幅。澳洲央行將指標利率調降至紀錄低位1.25%，為近3年來首次降息，因擔心經濟放緩、失業上升和通脹低迷。利率期貨走勢反映，下月會再度減息。澳元兌美元走勢下方支持為0.6860，隨後較大支撐將看0.68。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]