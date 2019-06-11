經濟
龍彩霞 理財專題

投資策略

下一篇 上一篇

官方管控預期 人幣或跌穿7算 分析：中港股債樓市將受影響

【明報專訊】人民幣上周不斷下跌，市場擔心人民幣會觸及7算心理關口，人民幣近期貶值是因為在中美貿易戰升級陰霾。人民銀行行長易綱在本月初亦表示，人民幣匯率是否存在紅線不是一個重要問題，又指中美貿易談判能否繼續，充滿不確定性和困難。不少分析認為，這是官方在進行「預期管理」，人民幣跌穿「7 算」的可能性相當高。

MUFG亞洲金融市場部環球市場研究東亞區主管陳仲華表示，中央最擔心人民幣最大問題是貨幣貶值導致資金流出。人民幣如果走弱，勢必影響中資股的估值，內地和香港的金融市場無可避免將受到很大影響，從股市到債市，從房地產到進出口，均難免被波及。但他相信美國在2020年首季有機會減息，美元會有壓力。

MUFG：美明年首季減息 美元有壓力

上周美元指數進一步回落至96.68，背後原因主要有兩個：第一，美國5月非農就業報告遠遜於預期，令市場對美國聯儲局減息期預期進一步升溫。5月非農就業人數僅增長7.5萬人，遠低於預期的17.5萬人，平均時薪同比增速亦由3.2%下滑至3.1%。第二，上周歐洲央行立場不如預期鴿派，因此打擊市場對歐央行降息的預期。歐美政策分歧收窄的憧憬，帶動歐元上漲，並導致美元回落。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，美匯指數短期內不會跌破95至98區間。一方面，如今全球經濟同步轉弱，意味着其他主要貨幣反彈動能有限。另一方面，若聯儲局最終降息計劃不如預期，美債收益率和美元皆可能反彈。

華僑永亨：中間價定價 預示政策調整

他表示，易綱在彭博的採訪回應人民幣有沒有紅線時說，沒有哪個數字比另一個數字重要。市場普遍將他的話解讀為人民幣不會有紅線。人行前行長周小川早前也表示過類似的觀點，兩位行長相似的觀點大大加劇了人民幣破7的預期。不過，在G20會議前，中國可能會繼續通過控制中間價來減緩人民幣貶值幅度。本周市場將重點關注人民幣中間價定價，來判定是否有任何政策的調整。

目前市場聚焦聯儲局減息可能性，致美元承壓。月底中美元首可能會面前，央行也可能繼續維穩。因此，美元兌人民幣料維持在6.9至6.95區間內。不過，若美元反彈或中美貿易談判破裂，人民幣仍存在破7的風險。

花旗發表報告稱，中美再度互相加徵關稅，人民幣貶值有機會重現，而人行或會更願意讓人民幣下跌，抵消關稅對中國出口的影響。

花旗：中美互加徵關稅 人行或願人幣跌

貿易戰進一步升溫，美元兌在岸人民幣則有機會升至7算，惟7算仍屬人行要捍衛的重要心理關口，當局或會於7算水平附近干預。若中國所有出口均被美國加徵關稅，美元在岸人民幣或升穿7算。

人民幣走勢偏軟，對澳元也有壓力，澳洲第一季經濟增長放緩至10年來最低，澳洲第一季國內生產總值（GDP）較前季增長0.4%，是去年第四季增幅的兩倍，但略低於預估的增長0.5%。

然而，第一季GDP同比增長1.8%，遠低於長期均值3.5%，且為金融危機以來的最低增幅。澳洲央行將指標利率調降至紀錄低位1.25%，為近3年來首次降息，因擔心經濟放緩、失業上升和通脹低迷。利率期貨走勢反映，下月會再度減息。澳元兌美元走勢下方支持為0.6860，隨後較大支撐將看0.68。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 理財專題]

上 / 下一篇新聞

美加稅前趕出貨 中國上月出口增8% 進口挫2.5%遜預期 反映內需差
美加稅前趕出貨 中國上月出口增8% 進口挫2.5%遜預期 反映內需差
貿發局降港今年出口增長預測至2%
貿發局降港今年出口增長預測至2%
恒指挾淡倉升613點 創今年最大點數升幅
恒指挾淡倉升613點 創今年最大點數升幅
高盛下調人幣3個月目標價至7.05
高盛下調人幣3個月目標價至7.05
工行中行 獲批境內發優先股
工行中行 獲批境內發優先股
阿里傳未來數周交港上市申請 聘中金瑞信為安排行 擬保留合伙人制
阿里傳未來數周交港上市申請 聘中金瑞信為安排行 擬保留合伙人制
傳前員工向新股「放水」 史美倫：不回應猜測
傳前員工向新股「放水」 史美倫：不回應猜測
領航伙螞蟻金服滬設合營
領航伙螞蟻金服滬設合營
匯豐屈臣氏合作 積分互換互通
匯豐屈臣氏合作 積分互換互通
證監雷添良：董事須為上市公司表現負責
證監雷添良：董事須為上市公司表現負責
中信股份拆中信出版A股上市
中信股份拆中信出版A股上市
閱文擬斥最多5億 分期回購股份 上市以來首次 近日股價見歷史低位
閱文擬斥最多5億 分期回購股份 上市以來首次 近日股價見歷史低位
Thomas Cook證實復星洽購旅遊業務
Thomas Cook證實復星洽購旅遊業務
阮國恒：銀行客戶六成有電子帳戶
阮國恒：銀行客戶六成有電子帳戶
避險情緒紓緩 美股早段再彈 道指曾升180點 美匯指數逼近97
避險情緒紓緩 美股早段再彈 道指曾升180點 美匯指數逼近97
日本首季GDP增2.2%
日本首季GDP增2.2%
UTC併購雷神 特朗普有保留
UTC併購雷神 特朗普有保留
微軟xCloudgame擬10月開通
微軟xCloudgame擬10月開通
儲100萬開畫室 先要收入穩定
儲100萬開畫室 先要收入穩定
張兆聰﹕反彈成交弱 似挾淡倉未轉勢
張兆聰﹕反彈成交弱 似挾淡倉未轉勢
李浩德﹕今年港股跌不容易升亦難
李浩德﹕今年港股跌不容易升亦難
金曹﹕股市雖反彈 4原因睇淡後市
金曹﹕股市雖反彈 4原因睇淡後市
技術取勝﹕永利跌勢喘定
技術取勝﹕永利跌勢喘定
張懿宸：中國麥當勞營銷水平領先全球
張懿宸：中國麥當勞營銷水平領先全球
謝霆鋒伙小米合作訂製產品
謝霆鋒伙小米合作訂製產品
劉思明﹕內房重上20天線 新城發展趁低吸
劉思明﹕內房重上20天線 新城發展趁低吸
周顯﹕斬倉先斬有錢莊家
周顯﹕斬倉先斬有錢莊家
湯文亮﹕是朋友抑或再見亦是朋友
湯文亮﹕是朋友抑或再見亦是朋友
新盤首10日僅250宗 按月跌八成 涉及17伙主要新盤特色戶 總值逾10億
新盤首10日僅250宗 按月跌八成 涉及17伙主要新盤特色戶 總值逾10億
上月物業內部轉讓 創近兩年新高
上月物業內部轉讓 創近兩年新高
嵐山不足200呎逼400萬 4年升1倍
嵐山不足200呎逼400萬 4年升1倍
恒地耀東街舊樓申強拍 估值2.6億
恒地耀東街舊樓申強拍 估值2.6億
柏傲山車位首蝕讓 業主3年損手35萬
柏傲山車位首蝕讓 業主3年損手35萬
鄧成波家族傳洽購星光行舖 鄧耀昇：未購入
鄧成波家族傳洽購星光行舖 鄧耀昇：未購入