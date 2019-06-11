周顯﹕斬倉先斬有錢莊家

以上故事，正常過正常，一點也不奇怪，奇怪的是，她斬的倉，往往是狀態比較良好的殼，殼主也有點錢。這理由很簡單：那些爛殼窮莊家，斬倉也沒有作用，不如留他們一命。

這就是我在2009年初的狀况，因為call孖展，迫得沽出有成交的股票，結果便沽出了超越集團（0147）（現稱國際商業結算），一年後，這股票升了10倍。這也可以說是一種「劣幣驅逐良幣」。

同朋友講到《逃犯條例》，我說，一國兩制在歷史上發生過100萬次，結果不是改土歸流，就是自治政府趁着中央管治薄弱時，宣布獨立。這是永遠改變不了的政治現實。

一國兩制不可能奉行至2047年

這條例不過是進一步的「一國一制化」罷了，而這早在1984年，已經肯定了有今日的情况了。大家如果以為「一國兩制」可以奉行至2047年才一夕大變，是不可能的，這並不符合歷史規律。

至於香港的經濟崩潰（假如），大批人移民，這也是改朝換代必然發生的事。事實上，早在1984年已經開始了，2003年後有部分回流，2012年後就重新開始，愈來愈加劇。不妨告訴大家，當年美國獨立戰爭之後，沒投票權的平民不算，有錢和有影響力的人足足有三分之一去了加拿大、英國、墨西哥，以及西部，搞到美元跌到渣都無，所謂的「not worth a continental」也。

[周顯 投資二三事]