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劉思明﹕內房重上20天線 新城發展趁低吸

【明報專訊】港股終出現像樣的反彈，雖然對於一兩天反彈不宜太興奮，也對外圍股市反彈的持續，以及港股能否抗禦外圍利淡的衝擊存有疑問，但畢竟如昨天指短線趨勢寬度改善，配合昨天反彈，短線向下尋底風險減少。至於可以走得多遠，還看短線回調幅度。

恒指昨高開241點後拉高，早市升至27,580點回順，並於約27,490點已有支持，之後高位拉鋸，收市報27,578點，升613點或2.27%；國指升1.86%。大市成交增至919億元，為近兩周第二高，但仍低於60天平均逾半成，成交有待改善。恒生綜合大型股、中型股及小型股指數分別升2.28%、1.82%及1.59%，大中型股表現較佳。

倘回試26700點 後市料20天線下築底

走勢上，恒指一口氣升穿10天線及20天線，站穩於20天線上收市，解除破底而下威脅。短線的走勢，關鍵是回調的承接力，若回吐守住10天線約27,100點，或跌穿後可迅速收復甚至重上20天線，則有機會在20天線至50天線上落；倘向下回試26,700點低位，則可能在20天線下先行築底。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨升跌比率85比15，升逾3%佔上升股份兩成半；對上一次有超過八成股份上升為5月10日，當時恒指反彈後再向下破底；昨陽燭對陰燭為71比29，不少股份未能高收，沽盤保持積極。

紡織服飾業中線轉好 具市寬支持

經過昨天反彈，本報數據庫涵蓋約380隻股份，有近六成半股份高於20天線，並有近一半高於20天線。數據庫追蹤的30個行業，昨近全線上升，只有中資電力偏軟跌0.29%；上升行業中有近四成升約2%以上，跟得上大型股升勢，其中科技器材升逾4%表現最強，其次原材料、博彩及消閒、紡織及服飾等升逾3%，當中僅紡織服飾業有略多於一半股份高於20天線，中線轉好較具寬度支持。

新城發展升穿50天線

除了公共、房託、公路、燃氣、中資電力等防守行業，內房、食物飲品、汽車相關是少數中線出現深度轉好，有約七成股份高於20天線，當中內房更是近全線重上20天線。月初提到的內房行業中以碧桂園服務（6098）、龍湖（0960）表現最強，兩者皆保持強勢。此外，新城發展（1030）後勁凌厲，昨天升穿50天線約9元，短線交易區間有望上移到9元至10元，可以趁低吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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