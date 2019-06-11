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張兆聰﹕反彈成交弱 似挾淡倉未轉勢

【明報專訊】恒指昨日升613點，收報27,578點，成交金額919億元。美股持續上升兼全球減息預期升溫，中港股市終迎來強勁反彈，恒指大升2.3%，基本上所有板塊都向好，石油、濠賭、內房、5G、手機設備、內險、家電等全都大漲，不少升幅達到3%至5%。但要留意，中港股市成交金額偏低，投資者入市態度不算積極，暫宜當挾淡倉來看待，直至期指未平倉合約顯著增加，大市轉勢機會才較大。

歐美股市上周已顯著回升，倒是港股受制於A股弱勢而反彈乏力，原因是相對外圍來說變數較多，例如包商銀行被接管的後遺症，引發不少中小銀行難在市場融資，人行上周還說包商被接管後經營穩定，但昨日就有報道指人行對錦州銀行等中小銀行，發行同業存單提供民營企業債券融資支持工具​​提供信用增進，以支持中小銀行發行同業存單，是人行首次以民營企業債券融資支持工具​​支持銀行發行同業存單。

人幣倘破七 中港股市料有沽壓

另外，人行行長易綱釋出不太重視人民幣「保七」，離岸價昨日亦於6.95弱方交易。昨日大家不太在意市况反彈，但假如真的「破七」，歷史上，中港股市多有沽壓，會令大家追貨時較審慎。筆者較傾向市况能夠回穩但無力持續上升，入市對象還是以穩健的藍籌股較好，例如友邦（1299）。

內房銷售理想 強勢反彈

多個板塊在上周已開始回穩，這些板塊昨日彈升也特別強勁，如內房、濠賭等。此前大家對於中央打壓房企發債、調控再度加碼的憂慮令內房股大跌，但多家房企5月份都交出理想銷售數據，例如融創（1918）合同銷售金額約443.8億元（人民幣‧下同），按年增長16%，按月增長13%，首5月累計合同銷售金額約1633.7億元，按年增長12%；金茂（0817）合同銷售金額約133.39億元，按年增長約64.51%；龍湖（0960）5月合同銷售金額201.1億元，按年上漲14.72%。雖然調控趨緊，但一來股價大幅下挫已反映，二來優質內房股銷售強，單靠回款也可滿足資金需要，反彈力度也頗強。龍湖逆市跌，主因是股價一直沒怎麼回落。

濠賭估值吸引 首選銀娛

至於濠賭股，近月被沽售得相當嚴重，尤其在中國揚言建設不可靠實體清單後，市場憂慮續牌條款甚至能否獲續牌，幾隻美資股東背景的濠賭股包括金沙中國（1928）、永利澳門（1128）及美高梅中國（2282）都嚴重超賣。但假如因為中美關係惡化而不獲續牌，賭場由澳門政府收回，此舉將嚴重打擊外資信心，料機會不大。美銀美林也發表報告唱好，指行業自中美貿易戰升級以來股價大瀉24％，幾乎將包括中美貿易戰、經濟放緩、人民幣貶值、資本管制、賭牌續期等因素的最壞情况全數反映，估值非常吸引。

濠賭股昨日也見反彈力度相當強，若始終擔心美資背景的濠賭股受到影響，則可考慮銀娛（0027）。昨日升勢同樣凌厲逾7%，但始終只是第一天反彈，升勢應有餘未盡。

[張兆聰 還看今朝]

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