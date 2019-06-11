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經濟
2019年6月11日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
美加稅前趕出貨 中國上月出口增8% 進口挫2.5%遜預期 反映內需差
貿發局降港今年出口增長預測至2%
恒指挾淡倉升613點 創今年最大點數升幅
高盛下調人幣3個月目標價至7.05
工行中行 獲批境內發優先股
阿里傳未來數周交港上市申請 聘中金瑞信為安排行 擬保留合伙人制
傳前員工向新股「放水」 史美倫：不回應猜測
領航伙螞蟻金服滬設合營
匯豐屈臣氏合作 積分互換互通
證監雷添良：董事須為上市公司表現負責
中信股份拆中信出版A股上市
閱文擬斥最多5億 分期回購股份 上市以來首次 近日股價見歷史低位
Thomas Cook證實復星洽購旅遊業務
阮國恒：銀行客戶六成有電子帳戶
避險情緒紓緩 美股早段再彈 道指曾升180點 美匯指數逼近97
日本首季GDP增2.2%
UTC併購雷神 特朗普有保留
微軟xCloudgame擬10月開通
儲100萬開畫室 先要收入穩定
張兆聰﹕反彈成交弱 似挾淡倉未轉勢
李浩德﹕今年港股跌不容易升亦難
金曹﹕股市雖反彈 4原因睇淡後市
技術取勝﹕永利跌勢喘定
張懿宸：中國麥當勞營銷水平領先全球
謝霆鋒伙小米合作訂製產品
劉思明﹕內房重上20天線 新城發展趁低吸
周顯﹕斬倉先斬有錢莊家
官方管控預期 人幣或跌穿7算 分析：中港股債樓市將受影響
湯文亮﹕是朋友抑或再見亦是朋友
新盤首10日僅250宗 按月跌八成 涉及17伙主要新盤特色戶 總值逾10億
上月物業內部轉讓 創近兩年新高
嵐山不足200呎逼400萬 4年升1倍
恒地耀東街舊樓申強拍 估值2.6億
柏傲山車位首蝕讓 業主3年損手35萬
鄧成波家族傳洽購星光行舖 鄧耀昇：未購入
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技術取勝﹕永利跌勢喘定
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【明報專訊】潤泥短線7.5元料受阻（圖）
波司登中線轉弱（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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美加稅前趕出貨 中國上月出口增8% 進口挫2.5%遜預期 反映內需差
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