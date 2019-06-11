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金曹﹕股市雖反彈 4原因睇淡後市

【明報專訊】港股追落後，恒指昨急升613點收報27,578點，250天高位30,336點及低位24,876點的50%牛熊分界線是27,606點，變成了短線好淡必爭之地。不過，離岸人民幣匯價跌穿6.95，如人民幣不能企穩，估計港股的升幅也有限。最新恒指期權CALL部署在27,200至28,000點，中位數剛好是27,600點阻力；而活躍PUT部署在26,000至26,400點，估計中位數26,200點在6月應有支持。港股是跟隨美股反彈，能否持續也要看美股後市表現。

特朗普救市效果遠遜奧巴馬

眾所周知，美國總統特朗普喜歡以股市上升當作自己的政績，最近美股連跌4周，特朗普也變身成股市救火隊長，不斷放風6月G20峰會會跟國家主席習近平見面或有成果，又說可以放寬華為的禁制，表示出較友好的態度。上周末也立刻收回懲罰墨西哥的5%關稅免得影響通脹上升，表面原因是墨西哥購買美國糧食及加強巡查邊境的偷渡者，實際上是如果通脹上升就會影響減息決定。現時情况，美股的升幅自特朗普上任只是20%，大幅低於上屆總統奧巴馬總統的第三年初任期的60%表現。當然聯儲局量化寬鬆（QE），低息環境加上美國企業的盈利能力的確有助股市向上，所以特朗普最近經常掛在嘴邊是聯儲局如果減息1厘，美國GDP也可以大升。不過美股牛市已經10年，並不是減息就可以延續下去，始終要看企業的盈利增長。美股現水平調整10%至20%其實相當正常。正不要忘記，當初特朗普勝選，分析員多認為美股是要下跌的。

看淡美股有4個主要原因，都是市場發出的信號：

（1）巴菲特指數：股市市值對比GDP仍是1.25屬於偏高。當然未必一定要跌25%回到「1比1」但客觀上太多資金流進美股是事實。

債息倒掛 投資者持續沽股買債

（2）長短債息倒掛：表示比較富有的投資者持續沽股買債，因預期長債債息會跌，所以現在買長債可鎖定未來一兩年的債息回報，而且利息下跌、債價上升，有息有升，是穩陣避險的投資。

（3）油價、銅價走勢弱：這是不看好經濟持續增長的指標，換句話說，上市公司未來要有盈利增長，相對困難。

（4）標普500平權指數走勢弱於基準標普500：現時升勢集中在大價權重股，平權（Equal Weight）走勢較弱，或細價股指數弱於標普500，是資金對後市相對謹慎，迴避風險的結果。

[金曹 期權制勝]

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