李浩德﹕今年港股跌不容易升亦難

利好:貨幣環境比去年寬鬆

筆者認為現時形勢相比去年有三大不同之處:第一,中國政策大方向已180度由緊轉寬,經濟和就業情况可控性較高;雖然企業盈利壓力仍然不低,但至少比去年還要面對「落井下石」的政策市場環境好;第二,全球各國已由加息周期轉至減息周期,流動性有助風險資產價格,水漲船高。上周有澳洲、印度宣布減息,美國聯儲局主席鮑威爾已表明心志,協助美股急彈;第三,中國在談判上姿勢已轉硬,特朗普再榨取已不易。上周的中央的舉動有:第二次發布白皮書、赴美旅遊警示和處罰長安福特1.6億人民幣,種種迹象表述中國正在拒絕讓步,向美表明“Leave it or take it”(要就要,不要就拉倒)。

利淡:中美和解愈來愈渺茫

那現時市場有否足夠的轉勢條件令港股重拾升勢呢?目前形勢較似是美股強,港股弱。如果回望去年底的大轉勢,兩大主要動力來自美國聯儲局轉鴿和中美和好。現時看似美國聯儲局已全面轉鴿,是否又萬事俱備,只欠特朗普的東風呢?筆者認為,去年的和好機遇是因美國自身轉弱,迫於無奈才階段性「提現」。現時美國聯儲局已轉鴿救市救經濟,特朗普有更多籌碼玩下去,尤其是他剛剛從墨西哥嘗到了甜頭。那有沒有機會是美元流動性氾濫足以推升新興市場,令港股受惠?相比去年11月,大摩駐港的亞洲及新興市場股票策略部主管Jonathan Garner率先唱好港股,今年他反而於5月兩度下調港股目標至28,000點,可見現時外資甚為保守。以現時形勢判斷,筆者認為今年港股是跌不容易升亦難,然而波動少不免,還是以持盈保泰為上。當然,還看中國肯否減息。

(作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。以上純為個人意見,不構成投資建議)

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]