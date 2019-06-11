李浩德﹕今年港股跌不容易升亦難

利好：貨幣環境比去年寬鬆

筆者認為現時形勢相比去年有三大不同之處：第一，中國政策大方向已180度由緊轉寬，經濟和就業情况可控性較高；雖然企業盈利壓力仍然不低，但至少比去年還要面對「落井下石」的政策市場環境好；第二，全球各國已由加息周期轉至減息周期，流動性有助風險資產價格，水漲船高。上周有澳洲、印度宣布減息，美國聯儲局主席鮑威爾已表明心志，協助美股急彈；第三，中國在談判上姿勢已轉硬，特朗普再榨取已不易。上周的中央的舉動有：第二次發布白皮書、赴美旅遊警示和處罰長安福特1.6億人民幣，種種迹象表述中國正在拒絕讓步，向美表明“Leave it or take it”（要就要，不要就拉倒）。

利淡：中美和解愈來愈渺茫

那現時市場有否足夠的轉勢條件令港股重拾升勢呢？目前形勢較似是美股強，港股弱。如果回望去年底的大轉勢，兩大主要動力來自美國聯儲局轉鴿和中美和好。現時看似美國聯儲局已全面轉鴿，是否又萬事俱備，只欠特朗普的東風呢？筆者認為，去年的和好機遇是因美國自身轉弱，迫於無奈才階段性「提現」。現時美國聯儲局已轉鴿救市救經濟，特朗普有更多籌碼玩下去，尤其是他剛剛從墨西哥嘗到了甜頭。那有沒有機會是美元流動性氾濫足以推升新興市場，令港股受惠？相比去年11月，大摩駐港的亞洲及新興市場股票策略部主管Jonathan Garner率先唱好港股，今年他反而於5月兩度下調港股目標至28,000點，可見現時外資甚為保守。以現時形勢判斷，筆者認為今年港股是跌不容易升亦難，然而波動少不免，還是以持盈保泰為上。當然，還看中國肯否減息。

（作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]