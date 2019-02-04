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余淑穎 理財信箱
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儲100萬開畫室 先要收入穩定

【明報專訊】多謝Cally來信！Cally是一名藝術家及自由工作者，希望在40歲前儲到100萬元作置業或開辦個人畫室。對於沒有穩定收入，要達到目標無疑有相當的難度！首先（1）如何運用手持的資產投資作財富增值；（2）維持日積月累的收入儲蓄；（3）增加額外收入來源提升個人資產。

考慮兼職 確保月入平均達1.8萬

由於還有10萬元的碩士課程學費必須繳付，因此現時手持的現金和股票只能留作學費及應急生活費之用，不能胡亂投資，免得招致損失及開支失預算。在住屋上因與父母同住而且個人平均開支每月約8000元。如何達成個人目標儲蓄到100萬元，最大的障礙始終離不開現時不能提供穩定收入和欠缺資產增值。

先不要計算收入的多寡，我希望Cally在現時修讀碩士課程的同時，好好尋找兼職來作生活費及儲蓄。當然可帶來穩定兼職收入的工種（例如：公私型機構的短期文職工作、快餐店樓面或零售業的前線銷售等等）未必符合你個人工作選擇的要求，要達成目標必須嚴守每月能賺取1.8萬元作生活及儲蓄的基本的要求。當中的8000元是基本生活費，餘下的1萬元便是目標儲蓄的根本需要。當累積相當固定儲蓄金額後，才考慮個人的投資選擇。

確定目標 才能制訂儲蓄計劃

究竟為何要在40歲前儲蓄到100萬元作置業首期或開設個人畫室的成本？來信中沒有清晰解釋。究竟100萬元是要開畫室， 還是置業用？Cally先要搞清楚資金用途，才能好好制訂儲蓄計劃，如果是置業，除了選擇私人物業外，曾否考慮政府協助首次置業人士或港人港地的政策來上車？如何合乎將來銀行對業主的按揭收入要求？

100萬開業 宜18月內收支平衡

此外若100萬元儲蓄達標後，要開設畫室要選擇什麼地區、規模、設施、畫室的實用面積及基本開支預算。一般而言，500呎左右的畫室設立於鄰近港鐵站的翻新工廠區，租金約為1.5萬元左右，聘請一名導師加自己人工合共工資約為3.2萬元，管理費及其他消耗雜費每月約為8000元左右。簡單結算每月的基本開支約為4.5萬元。在租務上需要繳付兩個月的上期按金，再加裝修用具添置雜費約為8萬元，假設兩者合共花費了11萬。將100萬元的儲蓄減去開支後將餘下的89萬元便可作將來約18個月左右的營運畫室開支之用。

Cally要好好裝備自己增強個人溝通能力、學習創立生意的基本概念、市場推廣和資金運用，以及明白收支平衡的重要才去創業。以上的種種問題希望Cally能設身處地及深思熟慮作出理性分析，再訂立屬於自己的可行實質儲蓄目標來加以實踐。

余淑穎 美聯金融集團高級副總裁 marketing@midlandwealth.com

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[余淑穎 理財信箱]

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