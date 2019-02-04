日本首季GDP增2.2%

日本上季出口減少2.4%，進口減少4.6%，反映貿易爭端及中國經濟增長放緩的影響，為依賴出口的日本經濟帶來風險。日本東海東京調查中心稱，隨着海外需求因中美貿易爭端而轉弱，資本支出料將惡化。消費者支出仍然疲弱，薪酬增長未如預期，倘外需進一步惡化，可能打壓企業和消費者信心，抑制他們的支出。

貿戰拖累 出口進口皆跌

貿易爭端引發對環球經濟轉弱的憂慮，令主要央行受壓，或要擴大刺激計劃。日本央行行長黑田東彥稱，日本央行在必要時將提供更多貨幣刺激措施，但需注意其對金融體系的副作用。他說，若通脹朝向2%目標的勢頭轉弱，央行將進一步放寬政策，其措施可能包括：進一步下調現為負0.1厘的利率、下調日本10年期國債孳息率的目標、擴大基礎貨幣及增加購買資產，但目前經濟仍然穩健，毋須現在採取行動。市場人士預計，日本政府將實施一系列刺激措施，緩解上調消費稅的影響。

（綜合報道）

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