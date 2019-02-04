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避險情緒紓緩 美股早段再彈 道指曾升180點 美匯指數逼近97

【明報專訊】美國與墨西哥就非法移民問題達成協議，白宮無限期暫緩向墨西哥開徵關稅，緩和了市場的避險情緒。雖然上周公布的5月非農新增職位遠遜預期，不過昨公布的4月JOLTS招聘數量增至590萬，升至紀錄新高。美股早段向上，最受關稅威脅的汽車股早段反彈，標普500指數接近5月初所創的盤中高位。道指早段升180點，納指升逾1%。債息回升，美國10年期國債孳息率反彈至2.14厘。美匯指數向上，曾逼近97水平。國際油價靠穩。期金由14個月高位回落，跌約1%，在每盎司1330美元水平。

英國4月份經濟出乎意料萎縮。英國商界為準備原定3月底脫歐而累積庫存的效應消退，加上當地汽車廠房按計劃停產，英國工廠以近17年來最快的速度減產，拖累英國4月GDP萎縮0.4%，為2016年3月以來最大按月跌幅，也是連續兩個月經濟收縮。英國4月製造業產出按月收縮3.9%，跌幅為2002年6月以來最大，預示英國次季GDP面臨放緩的風險。英國2至4月的GDP增長率只有0.3％，較第一季低0.2個百分點。英鎊跌穿1.27。

脫歐延至10月 英4月GDP再收縮

英國企業早前趕在3月底的脫歐限期前增加庫存，以防供應中斷，令英國工廠在首季生意變得興旺。隨着英國脫歐推遲至10月，令工廠訂單大幅減少。與此同時，寶馬（BMW）和標緻（Peugeot）等車廠按原定計劃停產維護，防範原定3月底脫歐的潛在影響，4月汽車產量按月跌24％，是1995年1月有紀錄以來最大按月跌幅。

英國國家統計局稱，4月GDP萎縮主要由於汽車生產因脫歐相關的不確定因素令車廠關停，產量大幅減少。

此外，製藥、金屬和化學品等行業上月也表現較弱。4月工業產出按月跌2.7%，為2012年9月以來最大按月跌幅。

4月進口跌14.4% 21年最勁

脫歐的不確定持續，突顯經濟前景的脆弱。在英國和歐盟企業之前大幅增加庫存後，4月英國出口量按月大跌10.9%，是2006年以來最大跌幅。4月英國進口量更按月跌14.4%，是1998年有紀錄以來最大跌幅。

（綜合報道）

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