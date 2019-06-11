阮國恒：銀行客戶六成有電子帳戶

阮國恒表示，香港銀行業服務管道在過去20多年經歷過重大轉變，由初期由社區主導逐漸變成為由商業區為主，近年又開始慢慢走回社區，因為銀行都發現，在商業區上班的銀行客戶使用電子銀行開始普遍，對實體分行的需求因而下降，結果銀行分行網絡的佈局開始回流到社區。他指出，銀行業的目標應該是更好地貼近客戶，才能夠服務好實體經濟。

三大方針推動金融科技創新

對於如何推動金融科技創新，阮國恒提到，金管局持三大基本方針，首先要促進金融科技基建發展，鼓勵使用科技來提升風險管理；其次要引入良性競爭，鼓勵「科技」與「金融」協同發展 ，推進金融科技應用；最後是與各行業參與者通力合作，完善金融科技生態圈。

適時公布電子錢包實名制

另外，昨日有報道指，金管局擬明年10月實施電子錢包實名制。金管局發言人昨日表示，當局將會推出優化儲值支付工具的帳戶架構及開戶流程的措施，並已就相關建議諮詢業界，在完成制定具體方案後會適時公布。