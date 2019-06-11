Thomas Cook證實復星洽購旅遊業務

復星股價亦急升，並升穿20天線（10.367元），昨午後曾高見10.6元，最多升5.58%；收報10.44元，升3.98%，成交額達1.42億元。

處洽談早期階段 不包括航空業務

據英國天空新聞報道，復星與Thomas Cook的洽談仍處於早期階段，未知具體收購價。

報道又稱，復星現時是Thomas Cook最大的股東，持有約18%股權，目前正收購其旅遊經營部門，但因歐盟規定限制，此次收購將不包括集團的航空業務。Thomas Cook指復星不一定最終會提交正式要約，並稱董事會將考慮任何潛在要約及其他戰略選擇。

或取控制權 旅遊業務收入料受惠

Thomas Cook為全球最具歷史的旅行機構，去年的營業額有74億英鎊，料此次收購後可有助復星取得對Thomas Cook的控制權，並在其未來發展上持有話語權。據中國文化和旅遊部，去年內地遊客出境次數高達1.5億次，較2017年增長近15%，因此若復星收購成功，相信集團於旅遊業務收入亦可受惠。