閱文擬斥最多5億 分期回購股份 上市以來首次 近日股價見歷史低位

明報記者 劉旭霞

閱文昨日發出公告，建議回購不超過10%的已發行股份，建議股份購回計劃的期間不超過6個月，根據購回授權最多可購回逾1.02億股份，公司將以現有可利用的現金、公司儲備及流動現金流作為購回股份的資金來源。以昨日公司的收市價31.1元計，擬回購股份市值逾31.72億元。

閱文表示，董事會相信在市場上買賣的股份價值被低估，公司現有的財務資源可讓其回購股份，同時亦能保持公司在良好的財務狀况下持續經營；建議股份回購計劃更反映董事會對公司前景有信心。

閱文：股份價值被低估

閱文自2017年11月上市以來，股價不斷下挫，升抵110元的神話破滅，由高位回落累計跌幅超過七成。以近一年的股價表現計（圖），亦累跌逾60%；自去年中起跌穿招股價55元，閱文股價更一直走下坡，上周二（4日）一度跌至29.9元歷史低位。一年內市值蒸發近486億元。

1年股價累跌逾60% 市值蒸發486億

除了閱文以外，其他近年上市的新經濟股，包括小米（1810）、美團（3690）及雷蛇（1337）等股價都不濟，當中小米及雷蛇亦先後加入回購行列。

與閱文同期上市的雷蛇，股價同樣自掛牌後便往下走，今年初跌至1.01元低位，昨日收報1.47元，較招股價跌逾62%。公司去年中開始「每月」均回購股份，至今累計回購總數約2.41億股，佔總股本約2.7%。

新經濟股雷蛇小米先後回購

首隻以W股上市的小米，今年1月首次斥資共約2億元進行回購，惟無助股價企穩。公司今個月初再斥資共約4億元回購股份，但仍難扭股價跌勢，上周二收報9.02元，與閱文同日創上市新低，股價累跌近47%。小米至今已一共回購約6397萬股，佔總股本約0.27%，公司昨日收報9.53元，升3.47%。

美團雖未曾進行股份回購，但去年第四季起股價亦回吐不少，今年初低見40.25元，累跌近42%；昨日收報60.2元，仍較招股價69元跌近13%。