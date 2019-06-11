證監雷添良：董事須為上市公司表現負責

有責任審核企業交易

雷添良強調證監近年採取「前置式監管」，如對上市申請者有任何顧慮，會直接向公司提出疑問，並非如以往般擔任幕後角色。他以一宗已放棄的上市申請為例，指證監認為公司的財務報表未能反映真實的業務表現，於是提出疑問，公司最終決定放棄申請。他指此例反映證監直接介入可辨認不夠水平的公司，並指即使申請失效，公司董事仍須為申請文件中的虛假或誤導信息而負責任，董事應對上市公司的業務有深厚認識。

雷添良又稱，企業造假依然為證監執法最關注的失當行為，認為董事有責任去審核企業交易，特別是當公司以不合理的價錢買賣資產時，董事不應過分依賴第三方的估值公司，應自行作獨立的盡職調查。

他亦有提及綠色金融及持續投資，指港交所（0388）去年11月就上市公司在ESG（環境、社會及管治）方面的披露作出更新，重申上市公司董事在公司ESG表現方面有整體責任，董事局在此方面擁有領導角色。

上市公司董事在ESG有整體責任

雷添良自去年10月接任主席一職，他以「非常具挑戰性（challenging）」來形容工作，但強調證監會繼續以維持香港市場競爭力為唯一最終目的，令香港保持國際金融中心的地位。