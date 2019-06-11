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匯豐屈臣氏合作 積分互換互通

【明報專訊】匯豐銀行與屈臣氏集團宣布，合作推出積分雙向兌換計劃，讓「獎賞錢」可與「易賞錢」隨時互換互通，每1元匯豐「獎賞錢」可換50「易賞錢」積分，不過屈臣氏集團的條款列明，積分兌換率會不定時更改。

1元獎賞錢可換50分易賞錢

匯豐信用卡客戶可透過Reward+應用程式，即時把「獎賞錢」兌換為「易賞錢」積分，所兌換的積分可用於百佳、豐澤及屈臣氏等600多家商戶。同樣，「易賞錢」會員可登入「易賞錢」應用程式，將「易賞錢」積分兌換匯豐「獎賞錢」。雙向兌換不涉及任何收費。

具體操作而言，匯豐持卡人登入Reward+手機程式後連結至自己的「易賞錢」帳戶，客戶在連結時要輸入11位數字的「易賞錢」帳戶號碼，及身分確認。每次互換，匯豐均會發出一次式密碼短訊以進行核實。多於一張信用卡的所有「獎賞錢」可合併計算進行互換，而互換時系統會先使用即將到期的積分。

現時匯豐於全港發卡量有逾400萬張，匯豐Reward+應用程式有50萬下載人次。屈臣氏集團的「易賞錢」現時會員數目超過380萬，當中有逾70萬是使用電子版。

黎啟明：屈臣氏上市未有時間表

屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，這次合作有助提升客戶的購物體驗，希望可藉此提升「易賞錢」會員的活躍度。匯豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷亦期望是次合作能增加Reward+應用程式的使用量，他同時指出有與其他合作伙伴洽商，長遠來說希望把這種體驗擴展至更多地方。另外，黎啟明在昨日的活動上被問到屈臣氏集團的上市進度，他表示集團沒有時間壓力，暫未有時間表。

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