阿里傳未來數周交港上市申請 聘中金瑞信為安排行 擬保留合伙人制

明報記者 陳惠恩

據彭博社報道，目前準備工作仍在前期階段，上市細節仍會隨時改變。早前有消息稱，今次阿里巴巴回港作第二上市，最多可集200億美元（約1560億港元），有機會成為2010年以來集資額最高的新股。而由於今次阿里巴巴以第二上市方式「回港」，可以保密形式呈交資料存檔，相信要直到公司通過上市聆訊後才可在港交所網站公布招股文件。阿里巴巴、瑞信及中金公司皆拒絕回應事件。

最多集資1560億 9年來最高

今次「中選」的兩家投行與阿里巴巴早已結緣，阿里巴巴2014年到美國紐約上市時，瑞信當時為6家承銷商之一，負責起草阿里巴巴的招股書，之前瑞信亦有參與阿里巴巴的數輪融資，甚至2012年阿里巴巴探路在港上市時，瑞信亦一直是公司的主要軍師。而另一家投行中金公司（3908）與阿里的關係更加直接，阿里於今年2月14日以每股平均15.5元購入中金逾1.17億股，斥資逾18.13億元，持股量達11.7%，一躍成為中金公司第二大股東，直迫大股東騰訊（0700）的持股量12.01%。

港交所去年推出的同股不同權與阿里巴巴奉行的合伙人制度不盡相同（詳見另表），其合伙人制度令公司合伙人可以提名大多數董事會成員。而按港交所去年的上市新規，阿里巴巴可向港交所申請豁免，保留目前的架構。

港交所的上市規則中指出，不同投票架構的上市公司來港作第二上市，可保留公司的不同投票架構，而毋須符合香港的投票權保障措施，如在上市日期後不得增加特別投票權股的數目或比例，亦可不必遵守若干議案只可每股投一票的規定。

第二上市 可保留公司原架構

阿里巴巴曾分拆旗下阿里巴巴網絡，於2007年11日來港上市，掛牌當日收市價較招股價13.5元高出1.92倍，惟之後一度跌至3.46元低位。

集團其後將上市公司私有化，並計劃整體上市，惟因香港市場不容許其合伙人制度轉奔美國市場，港交所行政總裁李小加多年來都不時提及錯失阿里巴巴是香港市場的遺憾，上月更指阿里「走了總要回家」。