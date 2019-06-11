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工行中行 獲批境內發優先股

【明報專訊】工商銀行（1398）和中國銀行（3988）昨日分別在收市後公告，中證監批准兩行發行境內非公開發行優先股，將在收到中證監核准文件後另行公告。

中行已在4月4日獲銀保監批准發行優先股，最多集資1000億元（人民幣‧下同），工行亦已獲准發行優先股集資最多700億元，所得款項將計入銀行其他一級資本。中行和工行分別在去年10月底和8月底公布發行優先股，現時獲得所需的監管批准。

工行谷澍籲增更多人幣清算行

此外，中銀香港（2388）為現時本港人民幣跨境業務的唯一清算行。工行行長谷澍昨日在港出席論壇時表示，香港是全球最大的離岸人民幣業務中心，但目前只有一家人民幣跨境支付系統的清算行，其他銀行需依靠清算行的服務。他建議增加其他符合資格的銀行可成為清算行，並推動香港快速支付系統（FPS）與人行支付系統互聯，便捷兩地資金互動，將有助擴大債券、股票市場互聯互通。

谷澍亦就中港兩地「數字經濟」一體化，建議兩地經濟信息共享，近年兩地均發展區塊鏈和應用程式接口（API），可以擴大這方面的應用，例如在貿易平台、以至其他領域的平台互聯互通、制定統一的API制式、開放更多數據共享等。

另外，他亦建議推動金融數據、技術和業務準則等趨同，例如債券通准入、綠色金融標準趨同，數碼貨幣、身分認證標準互認，方便兩地機構數碼化合作。

相關字詞﹕工商銀行 區塊鏈 人民幣 大灣區

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