高盛下調人幣3個月目標價至7.05

人行昨日公布人民幣中間價為6.8925，比上個交易日上調20點子（1元等如10,000點子），路透計算逆周期因子拉升95點子。在岸人民幣開市後急升逾300點子，全日在6.93以下徘徊，截至昨晚8時，在岸價報6.9322，跌264點子，離岸價報6.9527，跌93點子。

人民幣昨徘徊6.93以下

高盛下調人民幣預測，3個月目標價由6.95降至7.05，6個月由6.65降至6.95，12個月由6.6降至6.8。該行認為，跌穿7算即使跌幅相同，意義有所不同，「破七」或再引發資本外流壓力。不過人民幣會否進一步下跌尚未清楚，美國經濟因中美貿易衝突減弱，加上減息風險增，減弱對美元的支持。該行預期美國會在今年底至明年初撤回關稅，加上不認為中國會以人民幣貶值完全抵消關稅影響，預期人民幣只會小幅破7，若中美達協議會升回7算。

摩根大通報告認為，美國會在下半年減息，擴大中美利差支持人民幣匯價，人民幣匯率仍是貿易談判的一部分，而且人行重申有信心保持人民幣穩定，因此預期人民幣未來數季會在6.8至6.95波動。