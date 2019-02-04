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恒指挾淡倉升613點 創今年最大點數升幅

【明報專訊】上周港股止跌回穩，周末傳出多項好消息，投資者趁勢挾淡倉，造就恒指昨日創下今年最大的點數升幅，全日升613點至27,578點。但證券界人士料短暫反彈空間有限，籲投資者趁回升減持。

周末長假期傳來多個好消息，先是人行行長易綱暗示有可能減息降準，而他與美國財長梅努欽的會面被指是有建設性；另外，新華社指中國擬建立國家技術安全管理清單制度，提振科技股；昨早公布的上月中國出口數據意外上升，促成恒指早段上揚。

夜期回吐 跌近百點

恒指昨日高開241點，甫開市即升穿27,000點，開市後15分鐘公布中國出口數據，升幅迅速擴大至逾400點。恒指盤中最高見27,606點，升641點，收市報27,578點，升613點，是今年最大點數升幅，並一舉收復10天線（27,102點）及20天線（27,497點）（圖1）。國指亦升192點至10,526點。全日成交增37％至919億元，大市沽空率回落至14.8％。恒指夜期有回吐，至昨晚10時半報27,497點，低水82點。

116恒指熊證被收回 等於近5500張期指

昨日共116隻恒指熊證被強制收回，昨日開市前，恒指熊證的重貨區處於收回價27,150至27,199點，及27,300至27,349點，這兩個區域的熊證相對期指張數均超過1000張。若由27,100點至27,600點計算，合共有約5000張期指的熊證（圖2）。瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，昨日高開後，仍有投資者不信升市，追入貼價熊證，所以最終收回的熊證，可能有近5500張期指。

分析：料250天線有阻力 宜趁反彈減持

招銀國際策略師蘇沛豐表示，港股本身呈超賣，過去兩周大部分時間的RSI（相對強弱指數）都低於30，因此一有好消息即借勢挾淡倉。但他預計中美關係難在短期內改善，恒指在250天線（27,758點）會遇到阻力，因此投資者宜趁反彈減持，尤其沽出科技股、手機設備股及濠賭股。

濠賭及手機設備股昨日升幅最大，銀娛（0027）及金沙中國（1928）分別升7.2％及6.7％。舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）分別升6.8％及4.3％。重磅股方面，騰訊（0700）升3.8％，收報343元。匯控（0005）升1.5％，收報65.25元。友邦（1299）升2.7％至76.3元。

建銀國際預計，6月底至7月初港股有望出現一波反彈，但難以再創年內新高，預計今年恒指的波動區間介乎24,000點至30,000點。

相關字詞﹕蘇沛豐 港股 恒指 熊證 挾淡倉

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