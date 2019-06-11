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貿發局降港今年出口增長預測至2%

【明報專訊】鑑於中美貿易摩擦持續影響全球供應鏈，以及部分經濟體增長放緩，貿發局昨日宣布，將香港今年出口增長預測由5%下調至2%，並不排除之後再下調增長預測。

貿發局研究總監關家明表示，保護主義是香港出口前景的最大威脅。貿易摩擦不斷升溫，加上地緣政治不確定因素加劇，嚴重削弱香港的出口增長動力。此外，愈來愈多香港出口商發展美國以外的市場，在不受美國額外關稅影響的地方生產。

關家明亦指出，中美貿易摩擦或再升級，之後雙方會否反制或再提高稅率仍是未知之數，不排除再下調香港出口增長預測。今年首4個月本港出口總值累跌2.5%，主要由於去年基數高，即使撇除中美貿易摩擦，今年上半年表現也難及去年同期，而首4個月表現較分化，主要供應鏈國家如日本、韓國受拖累較大，但發展中國家增長強勁，期望影響可相互抵消。

出口指數連續4季處收縮區

出口信心方面，貿發局第2季出口指數按季下跌1.9點至37.3，連續第四個季度處於50以下的收縮區間，但今季跌幅相對輕微，相信出口商已消化負面消息，悲觀情緒轉趨穩定。當中機械業以38.9為信心指數最高行業，鐘表業則以30.9為最低。

四成受訪者稱貿戰已影響出口表現

此外，54.7%受訪者擔心貿易摩擦會為業務前景帶來負面影響，而41.3%受訪者表示出口表現已受拖累，主要影響是訂單減少及被買家壓價，但亦有逾44%受訪者認為未來數月業務不受影響，另外，有36.1%受訪者表示已從內地轉移至其他地區採購。

相關字詞﹕貿易摩擦 關稅 出口指數 貿發局

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