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美加稅前趕出貨 中國上月出口增8% 進口挫2.5%遜預期 反映內需差

【明報專訊】中國海關總署昨日公布5月份進出口統計，在美國宣布6月加徵關稅導致商家趕出口之下，中國5月出口以人民幣計按年增7.7%，勝預期；進口則在多種大宗商品進口下滑之下按年跌2.5%（圖1），遜市場預期，貿易順差亦因此較上月大幅擴大至416.5億美元。分析認為，預計6月仍會出現趕出口效應，但隨着新稅率於月中正式生效，出口將會進一步下降。

明報記者 陳子凌

數據顯示，以人民幣計，中國5月出口按年上升7.7%，比市場預期的4.7%和4月的3.1%為佳，另一方面進口按年下跌2.5%，市場原預期為增長5.8%，上月則增10.3%；在出口勝預期而進口遠遜預期之下，5月貿易順差為416.5億美元，比4月的138.4億美元顯著擴大，而累計首5個月，貿易順差為1304.7億美元，按年擴大38.3%。

首5月順差1305億美元 按年擴38%

對美貿易方面，在兩國貿易摩擦持續的影響下，以美元計，首5個月中美貿易總值按年下跌14.5%，佔全國貿易總額比例11.7%，較去年同期減少1.8個百分點；由於從美進口跌幅大於對美出口跌幅，令對美貿易順差擴大至1105.5億美元，按年增加5.4%。

可要注意的是，5月初中美關係轉趨惡化，美國宣布對2000億美元貨值的中國貨品關稅從10%上調至25%，6月1日起正式執行，但5月份中國對美出口按年增2.2%，按月更增逾20%。高盛報告指出，之所以5月對美出口反而比4月好，與企業趕在新稅率生效前出口有關，因為美國是按貨物抵達當地港口的日期來決定是否加徵關稅。

對美順差1106億美元 按年升5%

趕出口情况在去年亦曾發生，去年6月美國首輪對中國貨品徵關稅，至11月兩國關係開始見緩和，這段期間在企業趕出口避關稅之下，對美出口都有雙位數的按年增幅（圖2），但其後增幅已見急速回落。另一方面，美國最近宣布新稅率延至6月15日才執行，加上新一輪3000億美元中國貨的關稅會否執行，將視乎本月底G20會議情况，因此高盛認為，趕出口效應仍會反映在6月的出口數據上，但當效應消失，疊加全球經濟疲軟，中國外貿將轉弱，更需要放寬政策去刺激內需，以支撐增長。

高盛：外貿將轉弱 需寬鬆政策刺激內需

事實上，進口差於預期，一來與減少美國進口大豆有關，但成品油、天然氣、銅材等大宗商品按年均明顯減少；加上5月官方製造業採購經理人指數（PMI）中的生產指數回落，顯示內需偏弱未改，貿易前景又不確定，企業進口與生產都較為謹慎。

相關字詞﹕大宗商品 進出口數據 趕出口 貿易順差

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