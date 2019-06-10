息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益

撰文：李凱茵

這類短期儲蓄保險產品，通常供款期由2至3年不等，投保人如資金許可也可一次過預繳全部供款。保單年期以3至5年為限，保單完結後保單持有人就可息連本金全部取回。這類產品多數會以期滿時取回相等於某一個百分比的已繳總保費，以顯示該保單的回報。

以匯豐保險的匯昇儲蓄保險為例，以年繳方式繳付保費，連同首年保費折扣優惠，保單期滿時可獲得已繳總保費的113%，即繳付10萬元保費，期滿時可取回11.3萬元。各保險公司計劃在供款年期、期滿年期、繳付保費方式，甚至附加保障各有不同，比較時不應單從上述數據作出衡量，以保證內部回報率比較會相對公平。

根據保險計劃比較平台10 Life的數據顯示，目前市面上的幾個短期儲蓄計劃年率化的保證回報率，以港元保單計由2.7%至3%（連同保險公司提供的保費折扣優惠）不等。與12個月的港元定期存款大概2厘左右的回報比較略高，但資金鎖定的年期無疑會較長。然而，若考慮到今年已沒有多大加息空間，市場甚至已吹起減息風，以此趨勢看來，這類計劃就可以替投保人把部分資金鎖定未來數年的收益。

貨幣繳付保費方法影響保證回報率

計劃的保證回報率，會因應保單的計算貨幣和繳付保費方法而有所不同。目前僅得中銀人壽的目標3年網上儲蓄保險計劃有提供港元、美元和人民幣保單供選擇。以年繳保費為例，3種保單貨幣中以人民幣保單的3.65%期滿保證回報率最高，為今次比較的各個計算中最突出；若比較不同的繳付保費方法，一次過繳付全數保費的保單保證內部回報率最高，月繳保費的回報率則最低。

再以中銀人壽的人民幣保單為例，如果一筆過預繳保費，期滿後的保證回報率會進一步提高至3.81%，相對月繳就只有3.33%。

附身故賠償 惟保額價值低

這些計劃除了用作儲蓄收息外，也有提供身故賠償。不過，賠償額就只有已繳保費的101%（泰禾人壽的計劃有105%）或保證現金價值，以較高者為準。所以，保障功能可說十分低。

雖說收益穩定，但也要留意一些潛在風險。首先是投保前要確認有足夠流動資金，因為即使名為短期儲蓄保險，但當中也牽涉3至5年長的時間。如果因資金需要而提早退保，保單現金價值未回本，就連已繳保費也未能全數收回。另外，也要留意貨幣風險，例如人民幣幣值升跌，也會影響回報。

今次比較的4個保險計劃中，中國人壽（海外）及中銀人壽的計劃都只限網上投保，匯豐人壽的計劃則可讓投保人選擇透過電子銀行或分行申請。要注意的是這類保險產品銷售期有限，售罄就會截飛。所以，有意申請的就須要留意產品是否仍然有售。

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