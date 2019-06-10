經濟
退休綢繆

財富管理

上一篇

息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益

【明報專訊】近年股市匯市風高浪急，上落幅度之大未必是風險胃納低之退休或準退休人士承受得起。若尋求風險較低而回報穩定的資金避風港，除了銀行定期存款之外，可考慮市面上一些短年期的儲蓄保險產品。

撰文：李凱茵

這類短期儲蓄保險產品，通常供款期由2至3年不等，投保人如資金許可也可一次過預繳全部供款。保單年期以3至5年為限，保單完結後保單持有人就可息連本金全部取回。這類產品多數會以期滿時取回相等於某一個百分比的已繳總保費，以顯示該保單的回報。

以匯豐保險的匯昇儲蓄保險為例，以年繳方式繳付保費，連同首年保費折扣優惠，保單期滿時可獲得已繳總保費的113%，即繳付10萬元保費，期滿時可取回11.3萬元。各保險公司計劃在供款年期、期滿年期、繳付保費方式，甚至附加保障各有不同，比較時不應單從上述數據作出衡量，以保證內部回報率比較會相對公平。

根據保險計劃比較平台10 Life的數據顯示，目前市面上的幾個短期儲蓄計劃年率化的保證回報率，以港元保單計由2.7%至3%（連同保險公司提供的保費折扣優惠）不等。與12個月的港元定期存款大概2厘左右的回報比較略高，但資金鎖定的年期無疑會較長。然而，若考慮到今年已沒有多大加息空間，市場甚至已吹起減息風，以此趨勢看來，這類計劃就可以替投保人把部分資金鎖定未來數年的收益。

貨幣繳付保費方法影響保證回報率

計劃的保證回報率，會因應保單的計算貨幣和繳付保費方法而有所不同。目前僅得中銀人壽的目標3年網上儲蓄保險計劃有提供港元、美元和人民幣保單供選擇。以年繳保費為例，3種保單貨幣中以人民幣保單的3.65%期滿保證回報率最高，為今次比較的各個計算中最突出；若比較不同的繳付保費方法，一次過繳付全數保費的保單保證內部回報率最高，月繳保費的回報率則最低。

再以中銀人壽的人民幣保單為例，如果一筆過預繳保費，期滿後的保證回報率會進一步提高至3.81%，相對月繳就只有3.33%。

附身故賠償 惟保額價值低

這些計劃除了用作儲蓄收息外，也有提供身故賠償。不過，賠償額就只有已繳保費的101%（泰禾人壽的計劃有105%）或保證現金價值，以較高者為準。所以，保障功能可說十分低。

雖說收益穩定，但也要留意一些潛在風險。首先是投保前要確認有足夠流動資金，因為即使名為短期儲蓄保險，但當中也牽涉3至5年長的時間。如果因資金需要而提早退保，保單現金價值未回本，就連已繳保費也未能全數收回。另外，也要留意貨幣風險，例如人民幣幣值升跌，也會影響回報。

今次比較的4個保險計劃中，中國人壽（海外）及中銀人壽的計劃都只限網上投保，匯豐人壽的計劃則可讓投保人選擇透過電子銀行或分行申請。要注意的是這類保險產品銷售期有限，售罄就會截飛。所以，有意申請的就須要留意產品是否仍然有售。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
分析員：商場每年租金收入約10億
分析員：商場每年租金收入約10億
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
銀保監：明天系金融機構經營穩定
銀保監：明天系金融機構經營穩定
俄天然氣項目 中海油購10%股權
俄天然氣項目 中海油購10%股權
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
張兆聰﹕短線美股較港股值博
張兆聰﹕短線美股較港股值博
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行上調目標 領展購29566
金子：大行上調目標 領展購29566
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
技術取勝：港交所250天線有支持
技術取勝：港交所250天線有支持
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
李順威：「相信黨」分段吸A股
李順威：「相信黨」分段吸A股
亞太商業案例比賽 港大奪冠
亞太商業案例比賽 港大奪冠
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
港交所逆市強勢 看好Call 18834
港交所逆市強勢 看好Call 18834
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
周顯﹕股票世界 個個作大
周顯﹕股票世界 個個作大
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何濼生﹕修例助提高港競爭力
何濼生﹕修例助提高港競爭力
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
端午節3天長假一手沽51伙
端午節3天長假一手沽51伙
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
荃中上月實呎升破1.4萬
荃中上月實呎升破1.4萬