荃中上月實呎升破1.4萬

明報記者 許碧珊

過去兩年，荃灣中心平均每月約有15宗成交，平均實呎由約1.1萬至1.5萬元不等。去年8月至12月，荃灣中心成交宗數曾跌至個位數的近年低位。中原高級區域營業董事余俊文表示，去年下半年受大市影響，巿場氣氛淡靜，踏入今年後市場才轉旺。近月樓市回升，屋苑出現缺盤情况，更現多枱客人搶購同一個單位，刺激呎價回升至去年中的高峰。余續稱，鑑於中美貿易問題，二手市場交投呈膠着狀態，料本月成交勢受影響。

青衣宏福誕千萬元夾屋樓王

近期資助房屋屢錄新高價成交，其中青衣夾屋宏福花園再誕下逾千萬元樓王，貴絕全港夾屋。市場消息指出，宏福花園2座中層A室，實用面積712方呎，3房1套間隔，外望海景，以1020萬元（已補地價）成交，實呎14326元，成交價創屋苑新高。原業主於2007年3月以281.8萬元（已補地價）購入，帳面賺738.2萬元或2.6倍。

同區翠怡花園亦錄高價成交。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，青衣翠怡花園11座高層G室，實用面積368方呎，以665萬元成交，實呎18071元，除成交價創屋苑2房新高外，呎價更創屋苑新高。原業主於2001年以100萬元購入，帳面賺約565萬元或5.6倍。

鯉安苑未補價高見800萬

另中原高級分區營業經理廖忠堅表示，藍田鯉安苑E座高層6室，實用面積650方呎，以800萬元（未補地價）成交，實呎12308元，高市價約5%至6%，成交價及呎價均創屋苑未補地價新高紀錄。原業主於2008年5月以229.58萬元（未補地價）購入，帳面獲利約570.42萬元或2.5倍。

海濱南岸1320萬破頂

另外，紅磡海濱南岸7座中層C室，實用面積590方呎，3房間隔，以1228萬元沽出，實呎約20,814元，成交價創屋苑新高。原業主為投資客，2014年以750萬元購入，持貨約5年，帳面獲利478萬元或64%。

[二手放大鏡]