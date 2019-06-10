瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺

明報記者 林尚民

攝影 黃志東

新世界近年不少新盤都採用不同主題設計，如荃灣西柏傲灣以遊艇作設計概念，而今次推出的瑧樺，雖然只屬單幢盤，但發展商仍花盡心思，以「樹屋」為設計概念，大廈外觀有不少綠化元素，大廈大堂、會所、電梯，以至單位內都運用不少木色、金色及橄欖綠色配襯，電梯內更設有爬梯裝飾、單位門牌用上放大鏡等，都令人聯想到童話故事。

全盤240伙 開放式204呎起

整個項目提供240伙，戶型由開放式至2房，比例平均，當中開放式單位有72伙，佔全盤三成，實用面積204至222方呎，適合單身上車客；1房單位則有96伙，佔全盤四成，實用面積258至288方呎；2房單位有72伙，實用面積372至526方呎，並可細分為2房（開放式廚房）、2房，以及2房連儲物室，共3種間隔。不過，項目自5月初開售以來，全盤240伙已沽清。

發展商早前開放兩個交樓標準示範單位，包括實用面積526方呎的18樓A1室，為2房連儲物房間隔，是整個項目中面積最大的戶型，單位由大門到廚房、浴室，均以橄欖綠色為主，貫徹整個項目的設計主題，大廳連玄關位置約180方呎，外連露台，露台賣點是設有與大門門牌裝飾設計相同的戶外燈。

所有單位不設工作平台

項目另一賣點是所有單位都不設工作平台，房間設有轉角窗，視野開揚，單位設傳統梗牆式廚房，發展商已安裝伸縮層架，方便擺放不同大小物品。浴室同樣以綠色和金色為主調。樓盤亦有其他貼心設計，如加設擴音器，用家只需把手機插在裝置內，即可享受音樂。

發展商亦開放一個1房示範單位，為實用面積288方呎的18樓A5室，進入單位後，需經過一條走廊才進入大廳，發展商在走廊加裝全身鏡及儲物櫃，善用每一吋空間。單位屬1房間隔，採開放式廚房設計，連大廳面積約90多方呎，睡房為套房設計，但若有親友到訪，便要進入房間才可使用洗手間。

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