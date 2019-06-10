荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂

承租荔枝角6000呎舖

邱達根接受本報專訪時表示，設於荔枝角D2 Place TWO的全新中菜館「荔園．流金歲月」開業半年，滿意餐廳的營業表現，但仍有改善空間，例如食品設計和服務質素等，希望透過「荔園．流金歲月」重塑荔園品牌。他表示：「荔園茶餐廳於2017年5月開業，商舖面積約2300方呎，未能擺放很多荔園的特色設施，單純是經營茶餐廳，部分顧客失望而回，未能追尋到荔園的回憶、點滴；事有湊巧，接獲份屬老友羅氏地產的邀請於D2 Place開業，商舖面積逾6000方呎，空間較大，能擺放昔日荔園遊樂場的設施如船仔、咖啡杯等，有『打卡』地點、又有話題。」

逾千萬進軍內地 開設室內娛樂場

邱續稱：「商舖坐落於家庭客群較多的地區，與荔園的目標客群相近，『荔園．流金歲月』除可提供餐飲、玩樂外，還為家庭帶來『簡單的快樂』，是無價的回憶，當然最重要是『荔園回歸荔枝角』別具意義！」

對於荔園未來發展，邱達根表示，不會局限於飲食業，計劃朝多元化娛樂方向發展，例如正積極籌備進軍內地，「去年與內地華人文化集團合作，於成都開設『華荔娛樂』項目，是佔地4萬方呎的室內娛樂場所，除了時興的VR、電競，還有一個大型電動高卡車場，可望於2020年首季開業，項目投資額逾千萬元」。對於會否拓展海外市場，他認為，內地與本港在語言文化相類同，地理位置上亦較鄰近，反觀到海外發展或要處理文化差異等問題，故暫時集中在本港及內地市場的發展。

明報記者 甘潔瑩