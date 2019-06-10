端午節3天長假一手沽51伙

周末兩天38宗成交 4個月新低

新地（0016） 元朗PARK YOHO Napoli沽出11伙，為過去3日錄得最多成交的新盤。內房碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧售出5伙，另恒地（0012）西營盤藝里坊•1號及恒地主席李兆基私人持有的天后維峯‧浚匯各售4伙。此外，華懋元朗朗城滙、恒地鰂魚涌君豪峰及九建（0034）油塘海傲灣各售出3伙。

OASIS售兩複式套現逾億

雖然一手交投回落，但不乏大金額成交。會德豐（0020）東九啟德OASIS KAI TAK透過招標售出兩伙複式戶，合共套現逾1億元。其中低座A座地下至1樓A室，屬花園複式戶，實用面積1475方呎、另連335方呎花園，成交價5120.9萬元，折合實呎34,718元；另低座C座2樓至3樓A室，屬頂層複式戶，實用面積1470方呎、另連458方呎天台，以5000萬元成交，折合實呎34,014元。此外，萬科旗下屯門上源的一座項目Grand Le Pont將於短期內推出，樓書亦已更新。

上源Grand Le Pont短期推

此外，嘉華（0173）旗下啟德嘉匯日前有1房戶以逾千萬元成交，成交價及實呎均創啟德標準1房戶新高紀錄。成交紀錄冊資料顯示，嘉匯8座35樓E室，實用面積348方呎，新近以1150萬元售出，實呎33,046元。據資料顯示，對上啟德標準1房千萬元成交亦是來自嘉匯，為1座23樓G室，實用面積372方呎，同屬標準1房戶，於今年2月以1041.8萬元售出，實呎28,005元，以實呎計，新成交1房戶較舊紀錄高18%。