二手居屋半年買賣金額料達150億創新高

【明報專訊】不足半年，二手居屋買賣合約登記金額（包括居屋自由市場及第二市場）已幾近追平對上舊紀錄。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年首5個月二手居屋買賣合約登記錄2456宗，總值125.43億元，估計今年上半年金額達150億元，打破2018年上半年的121.54億元舊紀錄；估計上半年登記宗數約2900宗，將是自2014年下半年的3296宗後，創逾4年以來半年度新高，反映樓市氣氛暢旺，用家需求強勁，帶動二手居屋交投活躍。
半年宗數料2900宗 逾4年新高
新一期居屋現已接受申請，市場反應熱烈，預料對二手居屋市道影響將於7月份的登記數字中反映。今年首5個月錄得13宗價值900萬元或以上的二手居屋登記個案，較去年全年的9宗高出4宗或44.4%，反映樓價升勢持續，刺激高價居屋頻現。
今年至今錄得的最高登記金額是5月份的旺角富榮花園14座高層D室單位，成交價達1030萬元，次高是4月份的香港仔雅濤閣2座高層H室單位，錄980萬元。第三高是5月份的香港仔雅濤閣1座低層A室單位，錄978萬元。
首5月麗晶錄77宗成交最多
今年首5個月錄得最多買賣登記的居屋屋苑為九龍灣麗晶花園，錄得77宗成交，總值4.12億元；排名第二的是天水圍天頌苑，錄65宗，總值2.61億元；馬鞍山錦豐苑錄59宗，排名第三，總值3.07億元。