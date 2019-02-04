二手居屋半年買賣金額料達150億創新高

半年宗數料2900宗 逾4年新高

新一期居屋現已接受申請，市場反應熱烈，預料對二手居屋市道影響將於7月份的登記數字中反映。今年首5個月錄得13宗價值900萬元或以上的二手居屋登記個案，較去年全年的9宗高出4宗或44.4%，反映樓價升勢持續，刺激高價居屋頻現。

今年至今錄得的最高登記金額是5月份的旺角富榮花園14座高層D室單位，成交價達1030萬元，次高是4月份的香港仔雅濤閣2座高層H室單位，錄980萬元。第三高是5月份的香港仔雅濤閣1座低層A室單位，錄978萬元。

首5月麗晶錄77宗成交最多

今年首5個月錄得最多買賣登記的居屋屋苑為九龍灣麗晶花園，錄得77宗成交，總值4.12億元；排名第二的是天水圍天頌苑，錄65宗，總值2.61億元；馬鞍山錦豐苑錄59宗，排名第三，總值3.07億元。