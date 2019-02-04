綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬

未補價實呎6782元破頂

祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天祐苑A座中層7室，實用面積435方呎（建築595方呎），原則屬1房戶，其後改裝成2房間隔，新近獲區內綠表首置客以一筆過付款295萬元（未補地價）購入，實呎6782元（建呎4958元），成交價除了創屋苑未補地價同類單位新高外，實呎更創屋苑未補地價新高。原業主於1999年以約73.5萬元（未補地價）購入，持貨20年，帳面獲利221.5萬元或3倍。

兆康苑業主持貨5年勁賺兩倍

另一方面，同位於新界西的屯門老牌居屋兆康苑，有3房戶獲外區上車客以562萬元承接。祥益地產高級客戶經理李啟昌表示，兆康苑F座低層2室，實用面積568方呎（建築692方呎），新近以562萬元（已補地價）售出，實呎9894元（建呎8121元）。原業主於2014年以280萬元（已補地價）購入，持貨5年，帳面獲利282萬元或1倍。

太古城本月開齋 兩房1050萬易手

另外，十大屋苑交投仍處低位，據中原及美聯統計，十大屋苑在過去周末共錄6至7宗成交，按周回升逾1倍，端午節3日假期則錄得8至10宗成交。其中鰂魚涌太古城踏入本月終開齋，錄得本月首宗成交。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城唐宮閣中層H室，實用面積489方呎，2房間隔，新近以1050萬元獲自住買家承接，實呎21,472元。原業主於2011年2月以516萬元購入，持貨8年，帳面獲利534萬元或逾1倍。

另市場消息指，屯門龍門居有車位以66萬元易手，較年初屋苑車位價跌近三成。原業主1998年以約28萬元購入，帳面獲利約38萬元或1.4倍。