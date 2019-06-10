富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢

明報記者 林尚民

事實上，本港資助房屋市場今年已連續三個月錄得千萬元成交個案，去年僅於7月份錄得富榮花園一宗全港首破千萬元居屋成交的個案。市場上最近一宗逾千萬元資助房屋成交，位於青衣宏福花園2座中層A室，上周以1020萬元（已補地價）易手，實用面積712方呎，3房間隔，實呎14,326元。原業主2007年3月以281.8萬元（已補地價）購入上址，帳面獲利約738.2萬元或逾2.6倍。

不足半年 富榮估價升逾兩成

本報自2012年起挑選十大居屋屋苑20個單位，定期透過匯豐銀行和中銀香港進行網上估價，共40個估價個案。雖然貿易戰仍未有定案，影響買家入市情緒，不過，最新資料顯示，40個居屋估價個案當中，有20個錄得升幅，佔整體一半，升幅介乎0.9%至5.6%，18個個案無升跌，另有兩個案錄得跌幅，佔整體約5%。旺角富榮花園一個實用面積592方呎的6座中層H室3房單位，中銀最新估值為1059萬元，實呎17,888元，估值按月再升3.5%外，亦是連續兩個月估值逾千萬元，若對比今年1月份的估值低位868萬元，5個月間更累升191萬元或22%。

估價40單位 僅兩個錄按月跌幅

至於錄得最高升幅的兩個個案，均為匯豐銀行對馬鞍山錦豐苑兩個單位的估值，其中實用面積638方呎的C座高層8室，最新估值為937萬元，實呎14,686元，對比5月份估值的887萬元高出50萬元，按月升幅達5.6%，為40個個案中升幅最大，而該單位今年1月的估價低見787萬元，事隔5個月勁升150萬元，累積升幅19%。

業界：未來居屋估價料橫行

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，今年樓市有一點像「坐過山車」，由年初低位至今年3月交投大幅反彈，但近期又稍微回軟；而居屋買家多為用家，對樓市走勢敏感，近期多採觀望態度，加上業主心態強，不願減價放售，令拉鋸情况嚴重。她又稱，由於新一批居屋接受申請，不少買家都會待抽籤結果公布後才決定是否入市，凍結市場購買力，令到居屋樓價受影響，而目前居屋估價未反映此等因素，相信未來估價會下調，但料為窄幅上落甚至橫行。