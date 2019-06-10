李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚

政府在2016年為印花稅加辣，將從價印花稅調升至15%，令本身持有物業的買家再買樓時需支付「辣稅」，入市成本大增，由於買家在買樓時只需申報是否同時擁有其他香港住宅物業，毋須申報是否曾擁有或何時出售其他物業，部分買家遂透過內部轉讓「甩名」以自製首置方式買樓，避開稅項，做法並不違法。

現時尚未知政府會否收緊措施，但已有立法會議員建議，政府可以考慮設時間限制，例如業主「甩名」後5年內不能以首置客身分入市。若有新措施出台，短期內或會令買家加快「甩名」趕在實行前買樓，可能帶動購買力湧現，推動樓市交投。然而，一刀切收緊首置入市限制其實於理不合，有機會殃及池魚，例如聯名買樓的夫婦離婚「甩名」後其中一方不能重拾首置身分、換樓用家客、曾出售唯一物業，但有需要再入市的買家等，故建議政府宜審慎制訂措施。

回顧過去10年，政府曾推出不同程度的「辣招」監管樓市，樓價依然反覆向上，直至去年貿易戰爆發，令下半年樓市氣氛逆轉，樓價方由高位回落，可見「辣招」效果往往只有一時，長遠對壓抑樓價的作用仍遠遠及不上外圍經濟帶來的衝擊。樓價於今年初已迅速反彈，更連升4個月，即使貿易戰再臨亦未見有明顯跌勢。

香港置業行政總裁

[李志成]