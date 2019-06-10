布少明：美或再減息 樓市「硬淨」

近期樓市出現一個好消息：美國聯儲局主席鮑威爾日前對息口「放鴿」，指該局正密切留意貿易談判等議題的發展對美國經濟前景的影響，會採取「適當行動」以維持經濟增長，確保就業市場強勁及通脹接近目標水平。依此言論推斷，美國再次減息機會高唱入雲。

減息對樓市帶來的好處，相信讀者也絕不陌生。減息會帶來資產通脹，鑑於近期股票市場波動，投資風險相對較高，故為對冲現金貶值的風險，相信資金將湧入樓市抗通脹。再者，假如美聯儲再推新一輪「量化寬鬆」（QE）刺激經濟，不排除資金流入樓市的速度會加快。

可能有讀者有疑問，近年美國加息多次，惟香港只「象徵式」加了一次0.125厘，今次會否不「跟減」？誠然，目前香港息口仍處低位，因此即使美國踏入減息周期，香港有可能不跟足。不過，即使香港今次真的「不跟減」，但可以肯定的是，只要加息威脅消失，對買家的心理提升絕對是立竿見影，無異注入一支強心針。

除了減息憧憬，也不可忽略近期租金水平持續上升對樓市帶來的提振作用。站在投資者和用家的角度，若入市時有一個相對穩定及吸引的租金回報，無論用以投資或自住，操作靈活之餘，亦可達到穩定地抗通脹之效，惠及樓價及樓市表現「硬淨」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]