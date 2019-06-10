廖偉強：勿忘柳暗花明又一村

中國方面，亦發出《白皮書》就貿易戰聲明國家立場，筆者相信，隨着中國亦開始表達不滿，部署返制裁的措施，最大的可能是利用手上的王牌——稀土，作出反擊。雖然美國亦有稀土出產，但需較長時間才能有大量製成品可以供應。可見，中美雙方都有辦法箝制對方，亦可成為各自談判的籌碼。市場都期待，中美兩國元首有機會在日本大阪的G20峰會會面，雖然未必可以即時解決問題，但至少有機會重返談判桌上，紓緩一下緊張局勢！

中美這場戰役並未真正進入博弈階段，因此期望見到美好結果，可能仍是來日方長。既然已經成為一種常態，大家都必須要面對，特別是中國需要重新審視自己的定位，要明白自身的強弱項，作出反省及檢討，才能為未來的強大發展奠定更好基礎。其實作為地產代理也一樣，要明白到凡事都不會一帆風順，千萬不要對自己做生意的本領自視過高，亦應該檢討自己在危機市况下的應變能力。作為一個好的地產代理，應該具備有誠信、專業及優質服務的條件，無論任何市况，都要有打不死的精神，敬業樂業，才能給予客戶清晰的方向及準確的分析。

對於後市，筆者相對樂觀，仍然相信樓價有力向上追逐，豪宅價格更有力上衝，中小型物業方面亦不會出現恐慌拋售。貿易戰打亂市况，但不要忘記柳暗花明又一村，黑夜盡頭迎曙光！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]